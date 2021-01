covid-19:-per-aiutare-le-imprese-a-risollevarsi-arriva-sos-azienda.

Tanti sono gli imprenditori che attraversano una difficile situazione economica a causa delle restrizioni da Coronavirus, e sono tante le imprese a rischio chiusura. Una situazione di crisi a cui è necessario reagire, per risolvere una situazione economica difficile che sta coinvolgendo il mondo intero, a tutti i livelli.

Perché in base ad nota legge della fisica “ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria”, ed il momento storico in cui viviamo rende necessario rispondere con le giuste reazioni da parte delle aziende che vogliono sopravvivere.

Da qui la nascita di SosAzienda, che in questo preciso momento storico aiuta le imprese reagire.

Il rischio è proprio quello che SosAzienda valuta, limitandolo o nella più ottimistica delle ipotesi, annullandolo. Se essere imprenditori in un regime fiscale come quello italiano significa avere un gran numero di imposte da pagare e, probabilmente, pochi introiti momentanei, SosAzienda riesce a costruire, su misura e personalizzando l’azione, una reazione atta ad evitare il peggio.

Una società formata da giuristi, fiscalisti, economisti, sa come affrontare le lacune di ogni azienda, grande, piccola o media che sia, per evitare quel che è pure difficile da scrivere: il fallimento.

È notorio che dichiarare fallimento nel nostro paese significa non poter guardare bene al futuro per un periodo di tempo che può anche essere lungo, ed SosAzienda provvede a fare una visura di costi e ricavi, di imposte e redditi, e di nominare un liquidatore nel caso in cui la vostra azienda debba chiudere, così da poter ripartire in tutta sicurezza.

La definizione “sartoriale” è quella più adatta per SosAzienda: come un abile artigiano munito di forbici e metro può fare l’abito più adatto ad ogni azienda in crisi, dopo aver studiato ed analizzato la situazione economica dell’impresa, in modo datrovarela soluzione giusta ai problemi in corso.

Le reazioni, quindi, possono essere tante: aiutare imprenditori già dati per spacciati per un pregresso fallimento, richiedere un rinvio per guadagnare tempo e studiare la strategia giusta che porta alla salvezza, riorganizzare l’aspetto societario dell’azienda per salvare tutto, cedere l’azienda, cambiare l’amministratore.

Una consulenza su misura, diversa da caso a caso, personalizzata e personalizzabile, con un continuo dialogo tra una società di esperti con SosAzienda e le aziende in crisi, che così cominceranno ad avere più fiducia nel futuro.

Per maggiori informazioni su come uscire dalla crisi le aziende possono visitare il sito internet www.sosazienda.com.