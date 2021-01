Spread the love











Christian De Sica non le manda a dire e attacca duramente Alfonso Signorini e la scelta di elencare a Capodanno tutti i personaggi dello spettacolo che ci hanno abbandonato in questo 2020. “Quella orribile carrellata di morti a Capodanno” ecco le sue parole. Leggi anche–> Maria Teresa a Capodanno va in crisi e si accascia […]

L’articolo Christian De Sica attacca Alfonso Signorini: “Orribile carrellata di morti a Capodanno” proviene da Leggilo.org.

