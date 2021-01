Ingredienti

500 g zucchero semolato

120 g zucchero a velo

albume

succo di limone

Durata: 30 min Livello: Facile Dosi: 600 persone

Per la ricetta del carbone dolce, sciogliete in una casseruola lo zucchero semolato in 250 g di acqua, mescolate fino al bollore e lasciate che continui a bollire per 2-3’ senza mescolare. Nel frattempo foderate di carta da forno una casseruola con un volume triplo rispetto a quella dello zucchero semolato.

A parte mescolate lo zucchero a velo con un cucchiaio di albume e qualche goccia di succo di limone così da ottenere una glassa liscia. Verificate la temperatura dello sciroppo di zucchero semolato con il termometro: quando avrà raggiunto 142 °C unite la glassa mescolando costantemente dal centro della casseruola verso i bordi. In pochi secondi il composto inizierà a gonfiarsi.

Versatelo subito nella casseruola foderata di carta da forno: il volume raddoppierà, poi collasserà cristallizzandosi in un composto simile alla roccia. Prestate attenzione perché lo zucchero, anche se sembra freddo, in realtà all’interno è ancora molto caldo. Aspettate 10’, poi rovesciate il blocco di zucchero su un foglio di carta da forno e rompetelo in pezzi.