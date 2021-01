buone-vibrazioni:-15-talismani-per-la-casa-e-per-la-persona

Il 2020 è finalmente giunto al termine. Questo significa che dobbiamo essere molto responsabili nei confronti del nuovo anno, mettendo in pratica quello che abbiamo imparato in tutti questi mesi. Ovvero rispetto reciproco e, perché no, anche essere baciati dalla fortuna. Perché un pizzico di bonheur sentiamo davvero tutti di averne bisogno, nel 2021 più che mai.

Così abbiamo raccolto nella gallery 15 talismani, per la persona o per la casa, che sono dei veri amuleti capaci di risollevare un po’ l’umore e di dare forza. Da portare sempre con voi, come nel caso di un gioiello o di un accessorio, oppure da avere tra le mura di casa. È il caso del Love Keeper di Imemoi, una mini bag che funge da collana dove contenere una foto, una frase o un ricordo (ma anche una pietra scaccia-sfortuna) sempre vicino al cuore. Sì anche a charm a forma di elefantino – ci raccomandiamo, sempre con la proboscide in sù come i mini hoops di Carolina Ravarini – tazze e piattini con coccinelle e cornetti o le tazze, le posate, le borse e i bracciali di Wait and See Milano con forgiato un desiderio/slogan positivo.

Per dire addio alle cattive vibrazioni ci pensa anche il mondo del beauty, con il profumo Palo Santo di Bullfrog e il kit per risollevare lo spirito Lucid Dreaming di Anima Mundi. Sono tutti anche ottimi regali, vere promesse di amicizia e di amore all’insegna del buon auspicio.