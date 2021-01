abissine-rigate-e-tripoline:-“pasta-al-sapore-littorio”,-la-molisana-nella-bufera

“Di cosa sa il sapore littorio? Di odio? Di sangue?” Questa la domanda che in tanti si pongono sui Social Network, e alla quale dovrebbe rispondere La Molisana. Il noto pastificio italiano, infatti, presenta così il lancio dei suoi formati di pasta, le Abissine rigate e le Tripoline, formati nati negli anni dell’occupazione italiana in Africa.

Per quanto riguarda le Tripoline, “Il nome evoca luoghi lontani, esotici ed ha un sapore coloniale”.

Descrizioni che difficilmente possono essere fraintese e che sembra proprio vogliano rendere omaggio a una delle pagine più buie della nostra storia recente.

L’azienda assicura però si tratti di un equivoco, è stato un errore non ricontrollare le schede descrizione dei prodotti:

“Non abbiamo alcun intento celebrativo quando parliamo di questi formati storici, nati negli anni ’30. E infatti abbiamo appena provveduto a cambiare le schede descrittive dei prodotti. Siamo molto attenti alla sensibilità dell’opinione pubblica e in questo caso l’unico errore è stato non ricontrollare tutte le schede affidate all’agenzia di comunicazione. E invece è la conferma che non si può perdere di vista nemmeno un dettaglio. Ribadisco che per noi non c’è alcun sentimento di celebrare quel periodo storico”, ha spiegato a La Repubblica Rossella Ferro, responsabile marketing de La Molisana.