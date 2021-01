TG BYOBLU24 | 04 GENNAIO 2021 | EDIZIONE 19:00

Spread the love

04/01/2021 – Alcune delle notizie del TG:

Byoblu24 vi porta a Londra dove oggi è stata pronunciata la sentenza del processo a Julian Assange. Il tribunale di Londra ha respinto la richiesta di estradizione negli Stati Uniti sulla base delle precarie condizioni di salute dell’attivista. Ora ci si chiede che cosa accadrà nelle prossime settimane.

In Italia ci sarebbe aria di crisi di Governo, già ieri circolava la notizia circa l’intenzione di Matteo Renzi di ritirare la delegazione di Italia Viva al governo entro il 7 gennaio, quali sarebbero a questo punto gli scenari possibili? Si tornerà al voto, oppure dobbiamo aspettarci l’ennesimo rimpasto di Governo?

Parliamo poi della schedatura sanitaria. Se non viene rifiutata, è automaticamente considerata accettata. Questa è la denuncia espressa in un articolo pubblicato dall’associazione per i diritti dei consumatori European Consumers. Si tratterebbe di una grave violazione della privacy. Su questo tema Byoblu24 ha sentito l’opinione dell’avvocato Edoardo Polacco.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €6.018 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora