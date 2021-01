Spread the love

Ingredienti

2 filetti di spigola

250 g rapa bianca

170 g zucchina

150 g puntarelle

4 ravanelli

erba cipollina

prezzemolo

menta

aceto

maggiorana

olio extravergine di oliva

Durata:  40 min Livello: Facile Dosi: 2 persone

Per la ricetta della spigola e verdure a vapore con salsa verde, tagliate in tre tranci ogni filetto di spigola, senza togliere la pelle. Mondate e tagliate a pezzetti la rapa e la zucchina, poi tornitele dando loro una forma regolare e tondeggiante. Mondate anche le puntarelle e i ravanelli.

Cuocete tutte le verdure a vapore per circa 20 minuti. Ungete leggermente i filetti di spigola e cuoceteli appoggiandoli sul lato della pelle in una padella calda, appena unta di olio. Voltateli dopo 3 minuti e cuoceteli per altri 2 minuti sul lato della polpa.

Tritate 10 g di foglie di ogni erba, mescolatele e frullatele con 60 g di olio e 10 g di aceto, ottenendo una salsa verde. Distribuitela sul pesce e sulle verdure, e guarnite con foglioline di erbe fresche.