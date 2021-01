scontro-toti-lega-sulla-prima-bambina-nata-in-italia

Spread the love

Scoppia la polemica tra il Governatore della Regione Liguria Toti e la Lega in merito alla nascita della prima bambina italiana.

toti (web source)

Il nuovo anno rende tutti più buoni? Non sembra essere così, soprattutto in Italia dove le polemiche sono all’ordine del giorno. Nonostante ci sia un’emergenza sanitaria in atto e le attività economiche vivono un costante periodo di crisi economico e sociale. Ecco quindi che fa scalpore la situazione creatasi tra il Governatore della Regione Liguria, Toti, ed la Lega.

Il motivo? La nascita di una bambina che sembrerebbe non metter nessuno d’accordo. Infatti è proprio da una neonata che è partita una lunga polemica che sembra non volersi proprio spegnere. Andiamo a scoprirne quindi i dettagli e soprattutto cosa ne ha generato tutto questo clamore.

Chi nasce in Liguria, è ligure?

bambina (web source)

Arriva il nuovo anno e allora il presidente della Regione Liguria, attraverso i propri canali social, saluta i primi nativi dell’anno 2021: “Diamo il benvenuto ai primi liguri nati nel 2021! Alla Spezia poco dopo mezzanotte è nata Morena, a Imperia il piccolo Louis e dall’Ospedale San Martino mi arriva la foto di Greta, prima nata a Genova. Siete la nostra speranza, il nostro futuro, la forza per non mollare in questo nuovo anno che è appena iniziato. Benvenuti al mondo piccoli e auguri alle vostre famiglie a nome mio e di tutta la Liguria”.

