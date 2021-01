roccasparvera:-tir-fuori-carreggiata-sulla-statale-21,-strada-chiusa-per-2-ore

Nella mattinata di oggi, lunedì 4 gennaio 2021, per circa due ore la Strada Statale 21 è rimasta chiusa al traffico all’altezza di Piano Quinto, frazione di Roccasparvera, dove un autoarticolato è uscito in parte dalla carreggiata, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Nessuna conseguenza per il conducente né danni per il mezzo, che procedeva a velocità limitata, ma finendo con le ruote fuori dalla strada è rimasto di fatto bloccato. Sul posto i Vigili del Fuoco di Cuneo con un’autogru hanno rimesso sulla carreggiata il Tir, che è potuto subito ripartire. Presenti anche i carabinieri per gestire il traffico, che è stato bloccato per un paio d’ore. La strada è stata riaperta alle 10,30 circa.