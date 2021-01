regno-unito,-il-giudice-nega-l’estradizione-di-julian-assange-negli-stati-uniti:-“rischio-suicidio”

LONDRA – Julian Assange non deve essere estradato negli Stati Uniti. Così ha deciso, a sorpresa, la giudice Vanessa Baraitser della Central Criminal Court di Londra che ha preso in carico il caso dopo la richiesta americana dell’anno scorso e il via libera del ministero dell’Interno di Londra, che ora è stato bloccato. Baraitser ha motivato la decisione riconoscendo uno specifico punto in difesa del fondatore di Wikileaks: Assange soffre di disturbi mentali a causa della sua lunga reclusione dal 2012 (prima volontaria nell’ambasciata ecuadoriana a Londra, poi l’arresto l’anno scorso da parte della polizia) e dunque “il suo trasferimento in un carcere americano potrebbe essergli fatale in quanto Assange è a rischio suicidio”.



Il verdetto arriva alle 11 inglesi e fa esplodere di gioia le decine di attivisti e fedelissimi di Assange fuori dal tribunale di fianco alla Cattedrale di St Paul, in una giornata gelida e desolata a Londra in lockdown causa gravissima emergenza da Coronavirus. “È una decisione assolutamente inaspettata”, ci dice John Rees a capo dell’associazione Dea (Don’t Extradite Assange), “la giudice ha accettato al 95% le ragioni di processare Assange in America, ma ha poi deciso di opporsi all’estradizione a causa del brutale sistema carcerario degli Stati Uniti”.



Eppure Baraitser aveva iniziato la sua arringa facendo pensare all’inevitabile estradizione del 49enne australiano. La giudice ha sostenuto che Assange fosse andato ben oltre i limiti di libertà di espressione nella pubblicazione degli esplosivi cablogrammi della diplomazia e Difesa Usa nel 2010 e che avesse incitato al furto di questi documenti sensibili e classificati, definendolo praticamente complice. Non solo: Assange, secondo Baraitser, riceverebbe in teoria comunque un processo giusto in America. Ma sarebbe a rischio suicidio perché le sue condizioni di salute mentale sono “precarie” e non adatte al sistema carcerario americano. Di qui la decisione di non estradarlo.



Che cosa potrebbe succedere ora? Di tutto. Assange potrebbe essere persino liberato su cauzione, ma ciò non dovrebbe accadere prima di mercoledì. Oppure potrebbe rimanere nel carcere di Belmarsh (periferia est di Londra) in attesa dell’esito del ricorso degli Stati Uniti (entro 15 giorni) alla decisione di oggi. Il caso dunque dovrebbe andare all’Alta Corte di Londra e successivamente anche alla Corte Suprema, con i legali di Assange che promettono di ricorrere alla Corte Europea dei diritti dell’uomo, se necessario. Il verdetto finale della vicenda dovrebbe quindi arrivare l’anno prossimo. Nel frattempo, qualora non fosse liberato su cauzione, Assange rimarrà nel carcere di Belmarsh, periferia est di Londra. Ma certo oggi ha conquistato una vittoria importante per la sua battaglia.

“Ed ecco qua il sistema giudiziario indipendente. Funziona una meraviglia”, scrive l’oppositore russo Aleksej Navalnyj su Twitter, in sostegno di Assange e della giustizia inglese. In teoria il ministero dell’Interno britannico potrebbe impugnare la decisione di oggi della Criminal Court ed estradare comunque Assange. Ma si tratterebbe di un precedente estremo e pericoloso e gli stessi legali di Assange ci dicono fuori dal tribunale che è altamente improbabile.

“Speravo che oggi fosse il giorno in cui Julian sarebbe tornato a casa”, dice ai fan e alle decine di giornalisti assiepati fuori dal tribunale la sua compagna Stella Moris con cui Assange ha avuto due figli durante la sua lunga permanenza nell’ambasciata ecuadoriana nel quartiere di Knightsbridge. “Ma quel giorno arriverà presto, ne sono sicura”, continua Moris. “Oggi è una vittoria per Julian, certo. È il primo passo per ottenere giustizia. Ma non possiamo festeggiare, almeno fino a quando non finirà questa ingiusta detenzione e non potrà finalmente riunirsi ai suoi figli. E non permetteremo mai che Julian termini la sua vita nelle tenebre delle prigioni americane. Non accetteremo mai che il giornalismo sia un crimine. La libertà di Julian è la libertà di tutti voi. Mi appello al presidente degli Stati Uniti affinché metta fine a questa brutta storia”.



Il caso Assange è uno dei più controversi degli ultimi anni, dopo circa un decennio passato dall’attivista australiano in stato di reclusione o auto-reclusione dopo le accuse – poi cadute – di violenza sessuale in Svezia, il lunghissimo autoesilio nell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, l’arresto della polizia londinese lo scorso 11 aprile dopo che Quito e il nuovo presidente Lenin Moreno lo avevano definitivamente scaricato e ora la richiesta ufficiale di estrazione da parte di Washington. Che non gli ha mai perdonato le rivelazioni di Wikileaks, il sito che nel 2010 pubblicò una valanga di esplosivi cablogrammi dell’esercito e delle istituzioni Usa, come riguardo la guerra in Iraq e in Afghanistan. Documenti rubati dall’ex soldato statunitense Bradley Manning, oggi donna di nome Chelsea, e passati ad Assange.



Per questo ora gli Stati Uniti vogliono il 48enne Assange e sbatterlo in galera per moltissimo tempo: secondo i difensori di Assange, si tratterebbe di un ergastolo “che praticamente sarebbe una condanna a morte”. L’accusa principale è di cospirazione – con Chelsea Manning, che però è stata graziata da Barack Obama – per ottenere illegalmente e pubblicare informazioni classificate. In tutto, sono 18 capi di accusa per cui l’australiano potrebbe essere condannato, qualora estradato negli Usa, fino a 175 anni di carcere.



Per i suoi detrattori, Assange è un hacker, magari pure con possibili e torbidi rapporti con la Russia dopo lo strano caso delle email del partito democratico americano pubblicate da WikiLeaks (e arrivate non si sa come) durante la campagna del 2016, cosa che favorì Donald Trump nella sua corsa alla Casa Bianca. Per i suoi sostenitori, invece, tra cui diversi vip come gli artisti Brian Eno, Roger Waters e Vivienne Westwood ma anche politici laburisti come il vice di Corbyn John McDonnell o l’economista greco Yanis Varoufakis, Assange è un martire della libertà di espressione e di stampa, che sta pagando a carissimo prezzo la pubblicazione di file importantissimi “affinché il mondo fosse a conoscenza delle manovre e delle azioni belliche degli Stati Uniti”.