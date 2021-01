prematura-scomparsa-di-ivan-vorraro,-la-frazione-bandito-(bra)-e-cherasco-si-stringono-nel-dolore

La frazione braidese di Bandito e la città di Cherasco, si stringono nel dolore per la prematura morte del 51enne Ivan Vorraro. Ex allievo del Cnos Fap di Bra, lavorava alla Brc (gruppo Mtm Srl) di Cherasco. Era un donatore di sangue, con la sezione braidese dell’Avis. Si è spento alle Molinette di Torino, a causa di una malattia autoimmune. Ha lasciato la moglie Melissa, i figli Lucia e Gabriel, mamma Lucia e papà Raffaele, la sorella Silvana (in passato, agente alla Polizia Municipale di Bra ndr) con Salvatore e i figli Giulia e Andrea. Domani (martedì 5 gennaio) alle 10, i funerali nella Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine” in frazione Bandito di Bra.

Condoglianze ai famigliari dalla redazione di Ideawebtv.