Perché tutti stanno parlando della docuserie SanPa

Una storia ambigua, un racconto molto ben calibrato e dalla grande scrittura come i drammi letterari più riusciti, una figura gigantesca al centro (quella di Vincenzo Muccioli): ecco perché, dopo aver visto questa produzione italiana di Netflix, non riusciamo a pensare ad altro

Uscita in sordina il 30 dicembre su Netflix, ma sostenuta poi da una massiccia campagna di comunicazione sui quotidiani e sulla tv generalista e da un consistente ed entusiastico passaparola, la docuserie SanPa ha conquistato l’attenzione del pubblico italiano e non solo. Realizzata dalla casa di produzione 42 di Gianluca Neri, che l’ha scritta insieme a Carlo Gabardini e Paolo Bernardelli per la regia di Cosima Spender, si tratta appunto di una serie documentario in cinque episodi che ricostruisce luci e ombre di San Patrignano, la più grande comunità in Europa di recupero di persone con dipendenze, e restituisce in tutta la sua ambigua complessità la figura di Vincenzo Muccioli, l’uomo che la fondò nel 1978 e ne divenne il punto di riferimento, oltre che l’oggetto di processi e dibattiti per i lati più irruenti della sua personalità.

Che una produzione italiana stia raccogliendo lodi e favori è cosa abbastanza insolita, ma si spiega per via di molteplici fattori. Innanzitutto, è girata con grandissima perizia, ispirandosi a eccellenze del true crime internazionale quali Making a Murderer e Wild Wild Country. L’eredità storica e politica di un uomo come Muccioli, che si scopre sempre più proseguendo nella visione degli episodi, è dibattuta e controversa, ma il documentario riesce a mantenere un tono obiettivo, lasciando parlare i filmati dell’epoca (ricavati grazie a ore e ore di documentazione e montaggio) e le interviste di ex ospiti della comunità e altre personalità coinvolte nella storia di San Patrignano. Ne esce un racconto che, pur fornendo un’immagine chiara di come sono andate le vicende, lascia grande spazio all’opinione dello spettatore, generando una spontanea ambiguità rispetto a schieramenti o tifoserie ben precisi.

La storia, poi, è di quelle gigantesche, che siamo abituati a vedere nei film americani, ma che facciamo fatica a credere siano accadute vicino a noi: alla fine degli anni ’70 Vincenzo Muccioli, imprenditore dalle alterne vicende e con una passione per l’occultismo (pare fosse convinto di essere percorso da un raggio cristico e di poter curare le persone con esso), fonda una piccola comunità sulle colline riminesi in cui accoglie e cura ragazzi dipendenti dall’eroina, allora una piaga devastante fra i giovani italiani di cui lo Stato sostanzialmente si disinteressa. Muccioli non chiede soldi, ma duro lavoro, dedizione, fedeltà assoluta. Da subito non fa mistero di ricorrere anche alle maniere forti (“qualche sganassone”, “se c’è da trattenervi io vi trattengo”, diceva) pur di portare gli ospiti sulla via della disintossicazione, che almeno all’inizio non prevede alcun tipo di assistenza medica o psichiatrica.

Tipica figura del padre-padrone, ma anche messianico salvatore di una generazione perduta che altrimenti sarebbe andata incontro a morte sicura in mezzo al disinteresse (e alla riprovazione morale) comune, Vincenzo Muccioli diventa una specie di leggenda vivente, corroborata dal fisico imponente, lo sguardo magnetico, la presenza carismatica. I politici se lo contendono, numerosi benefattori (in primis i Moratti, legati a lui da vicende personalissime) lo sostengono, i genitori di tutta Italia lo osannano perché nessun altro si sarebbe occupato dei figli. Eppure, iniziano anche i primi sospetti, le prime accuse, i processi: a San Patrignano si usano metodi coercitivi, spesso violentissimi, si riacciuffa chi cerca di scappare, soprattutto si crea una gerarchia autoritaria e opprimente che sfugge di mano. Ci scappano i morti, però Muccioli sembra essere invincibile fino a quando non è il suo stesso cerchio magico a denunciarne gli eccessi.

Dopo essere stato l’uomo più chiacchierato d’Italia per un intero decennio (ospite di talk show, opposto a – ma poi anche amico di – Marco Pannella in tribune sul proibizionismo…), Muccioli muore nel 1995 nel punto più basso della sua popolarità. Ne segue una veloce rimozione, complici le aderenze politiche forse pentite di averne avvallato i modi totalitari ma anche l’esigenza di traghettare in avanti San Patrignano scollandosi dalla sua figura e salvandola dagli eccessi (soprattutto per i più giovani la reazione alla visione è: ma davvero è successo tutto questo e non ne sapevo nulla?). SanPa, invece, torna a sfogliare nuovamente una delle pagine più stratificate della storia recente, mostrando con tutta la sua drammaticità un periodo fortemente segnato dal commercio di eroina e i numerosi cortocircuiti politici, sociali e morali che hanno praticamente sconvolto un’epoca, e la cui lezione è purtroppo andata perduta (ancora oggi, in Italia, il discorso sulle droghe è marginalizzato e avvolto da discorsi moralistici fini a sé).

Gianluca Neri e i suoi fanno un lavoro sopraffino nel tessere, senza neanche una voce narrante (ma con tanto di cliffhanger e rivelazioni inaspettate), i fatti e le ricostruzioni, grazie alle numerose intervistate realizzate con grande rigore (lo stesso Neri ha raccontato le regole molto ferree di Netflix in caso di inchieste come queste, con l’esclusione di “interviste imboscate” o la necessità di corroborare ogni fatto con almeno tre fonti). Fra i testimoni ci sono alcuni della vecchia guardia di San Patrignano, come l’ex autista e guardia del corpo Walter Delogu o l’ex ufficio stampa e filosofo Fabio Cantelli (forse è la sua la testimonianza più preziosa e illuminante); ma ci sono anche Andrea Muccioli, figlio di Vincenzo che raccolse le redini della comunità dalla morte del padre al 2011, e Red Ronnie, giornalista musicale che si fece paladino di San Patrignano e ancora oggi la difende. Nonostante l’accurato lavoro giornalistico, comunque, la stessa comunità ha preso le distanze dal documentario, parlando di un racconto “sommario e parziale, con una narrazione che si focalizza in prevalenza sulle testimonianze di detrattori”.

Abituati come siamo ultimamente alle tifoserie accanite e inamovibili, qui ci si sorprende a cambiare posizione più volte nel corso della visione. Infatti, non è nel bianco e nero, nel giusto o nello sbagliato che SanPa trova il suo interesse primario, tutt’altro: ciò che rende questa docuserie davvero spiazzante, totalizzante e anche avvincente è il suo interesse per una verità che sta sempre nell’ombra grigia, inafferrabile; è un ordito calibrato di luci e oscurità, di fatti e opinioni, di mitologie e dati concreti; un tributo limpido a quel torbido spettro che è l’ambiguità umana. Non esistono eroi fino in fondo, ci sono solo esseri umani esplosi e perduti. Nessuno può negare che Vincenzo Muccioli abbia salvato centinaia e migliaia di “tossici”, come venivano chiamati, ma il limite del prezzo da pagare è altrettanto lampante.

Anche i più grandi detrattori intervistati qui non possono che avere un ricordo riconoscente e inestricabile di colui che continuano a chiamare “Vincenzo”, padre, salvatore… Chi ha assistito agli orrori più grandi ancora continua a ribadire di essersi salvato “grazie” e “nonostante” quel sistema. “Non ho mai sopportato chi diceva che era tutto bene, non ho mai sopportato chi diceva che era tutto male”, dice a un certo punto il giornalista Luciano Nigro. E anche noi ci muoviamo su questo confine labile, certo facendoci un’opinione ma anche accarezzando un’ambivalenza che atterrisce, e non è forse questo che fa la grande letteratura, come i drammi shakespeariani o i romanzi russi, scandagliando l’animo nelle sue pieghe più scure, smuovendo domande piuttosto di fornirle? E soprattutto: le grandi opere non solo quelle che non smettono di accompagnarti dopo che le hai concluse, quasi a non lasciarti mai scampo?