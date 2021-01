milly-carlucci-decisione-incredibile,-lascia-tutto-e-se-ne-va-a-londra,-i-motivi-dietro-questa-decisione

Spread the love











Milly Carlucci non si ferma mai.

Appena finito Ballando con le stelle che quest’anno le ha dato filo da torcere, ha iniziato Il cantante mascherato.

Quest’anno, dicevamo, Ballando con le stelle, trasmissione che la Carlucci ama molto e che, grazie a lei, è sempre molto elegante e mai furi posto, è stata dura da condurre perché gli ostacoli che si sono frapposti ad una conduzione lineare sono stati tanti. Prima diverse positività al covid, poi malori vari e anche ricoveri in ospedale, hanno messo a dura prova la padrona di casa che, da grande professionista qual è, è andata dritta per la sua strada riuscendo sempre a trovare le soluzioni migliori e le meno dolorose.

A Il cantante mascherato Milly Carlucci non ha voluto Guillermo Mariotto

Termina l’esperienza faticosissima con Ballando con le stelle, Milly Carlucci si è immediatamente tuffata in quella de Il cantante mascherato che quest’anno, a differenza dell’anno scorso, non ha avuto in giuria Guillermo Mariotto che, pare, ci sia rimasto molto male. I motivi dietro questa decisione di Milly Carlucci sembra siano dipesi da come Mariotto si è comportato durante Ballando con le stelle, prima offendendo la giuria popolare nella persona di Rossella Erra, definendola “cicciona”, poi con battute pesanti e sessiste offendendo Elisa Isoardi che, elegantemente, non ha mai risposto a tono ma ha sempre lasciato correre rimanendo in silenzio.

Infatti, Mariotto, dopo un’esibizione di Elisa Isoardi in coppia con il suo maestro di ballo, Raimondo Todaro le disse che si vedeva che tra le lenzuola ci sapeva fare. Evidentemente Milly Carlucci non ha accettato di buon grado questo modo di fare di Mariotto non ritendendo assolutamente simpatico ma, piuttosto offensivo, soprattutto nei confronti delle donne e non lo ha voluto con sé nel programma Il cantante mascherato.

Chissà se nella prossima edizione di Ballando con le stelle Guillermo Mariotto ci sarà, come al solito, al suo posto.

Milly Carlucci lascia l’Italia e parte per Londra

Milly Carlucci ha preso una decisione molto importante: terminata la conduzione de Il cantante mascherato, lascerà l’Italia e si dirigerà verso Londra dove rimarrà tutto il tempo necessario per decidere quale nuovo talent portare in Italia.

Solo quando avrà scelto un nuovo format da portare in Italia farà ritorno.

