lutto:-caraglio-piange-l’ex-assessore-comunale-angelo-bianco

Cordoglio a Caraglio per la scomparsa, a causa di un’infezione con cui lottava da alcune settimane, di Angelo Bianco: 79 anni, commerciante, già assessore e consigliere comunale, è morto nella giornata di ieri (2 gennaio).

Nativo di Dronero, trasferitosi a Caraglio nel 1983, gestì un negozio di elettrodomestici insieme alla moglie Elvira. Conosciuto in paese per il suo impegno civico e politico, consigliere di opposizione per tre mandati dal 1995, su assessore dal 2009 al 2011 nella Giunta guidata da Giorgio Lerda. Inoltre, fu presidente del Centro di Incontro locale.

Lascia la moglie Elvira, le figlie Elena e Beatrice, i parenti tutti. Oggi, domenica 3 gennaio (ore 17.30) sarà recitato il Santo Rosario presso la Chiesa Parrocchiale di Caraglio dove domani, lunedì 4 (ore 15), saranno celebrati i funerali.