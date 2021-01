lieto-fine-per-ivan,-il-senzatetto-di-milano-che-dormiva-vicino-alle-giostre:-il-quartiere-ritrova-i-suoi-parenti-a-firenze

Quasi un anno fa, Ivan era comparso nel quartiere. Prima in via Pezzotti, nello spiazzo del supermercato, poi a dormire vicino al Castello delle meraviglie, le giostre nei giardini di viale da Cermenate. Circa 50 anni, senza fissa dimora, è diventato una presenza abituale per i residenti, che giorno dopo giorno lo hanno conosciuto e, alla fine, adottato. E lui lentamente si è aperto con loro, parlando con qualcuno del suo passato e della famiglia a Firenze.

Due giorni fa, sulla pagina Facebook della social street del quartiere “San Gottardo Meda Montegani”, la bella notizia: “Ivan, grazie alla tenacia di alcune persone della zona, è riuscito a trovare dei parenti. Questa mattina è partito in direzione Firenze. “Fai buon viaggio Ivan, e buona nuova vita!” ha scritto Simona, che lavora alle giostre di viale da Cermenate.

“Dormiva su un marciapiede qui vicino – racconta Simona – la sua storia è circolata sulla social street, in questi giorni c’era chi chiedeva preoccupato come mai Ivan non si vedesse più in giro”. “È capitato spesso di occuparsi degli ultimi, dei senzatetto – dice Fabio Calarco, fondatore della pagina Facebook del quartiere – . La social street lancia la scintilla e ognuno fa qualcosa”.

Durante il primo lockdown c’era chi si affacciava dal balcone e chiedeva a Ivan cosa volesse per pranzo, chi gli ha comprato un cellulare e lo ha aiutato a mettersi in contatto con la famiglia, chi la notte di San Silvestro l’ha ospitato in casa per non lasciarlo sotto la pioggia di botti. Poi chi l’ha accompagnato a Lampugnano fino all’autobus per Firenze. E così Ivan è tornato finalmente a casa.