la-ricetta-della-settimana:-la-«vichyssoise-di-koji»-di-jun-giovannini

La sua cucina è una fusione tra oriente e occidente: Jun Giovannini è nata a Tokyo nel 1975, dove ha iniziato un percorso in storia dell’arte, e vive in Italia da nove anni. Oggi questa chef che ha fatto delle combinazioni originali la sua cifra stilistica, è approdata al ristorante Mu Fish, dove il rispetto per la materia prima e la creazione di abbinamenti originali sono alla base dei suoi piatti.

Vichyssoise di koji

Ingredienti per due persone

Patate 350 gr sbucciate

Porro 200 gr (soltanto la parte bianca, sminuzzata)

Latte 200 ml

Panna 200 ml

Acqua (la stessa utilizzata per bollire le patate) con vino 100 ml

Sale, nama shiokoji, burro QB

Olio evo

Insalata invidia

Indicazioni per i tempi di cottura:



Bisognerà osservare i prodotti e interrompere la cottura quando non hanno ancora alterato il colore, dunque il burro dovrà rimanere bianco e il porro mantenere il suo colore; in particolare, la cottura si interrompe nel momento dell’evaporazione dell’acqua utilizzata nel processo, che deve avvenire a fuoco lento.