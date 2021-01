JULIAN ASSANGE, VERDETTO FINALE – La diretta da Londra del processo #Byoblu24

Occhi del mondo puntati su Londra, dove oggi sarà resa nota la sentenza finale che deciderà il destino di Julian Assange.

Il verdetto sarà emesso dalla giudice Vanessa Baraitser presso il Tribunale penale centrale (Old Bailey). Un verdetto che nella peggiore delle ipotesi confermerebbe l’estradizione negli Stati Uniti dove il fondatore di Wikileaks rischia l’imputazione per diversi reati con pene complessive fino ai 175 anni di carcere.

Con una lunga diretta, Byoblu24 seguirà tutti gli aggiornamenti sul caso Assange: in collegamento con lo studio di Milano l’inviata a Londra Berenice Galli.

La diretta inizierà già in mattina verso le ore 11.00 circa (ora italiana). Seguite la diretta direttamente dal sito byoblu.com, oppure dall’app di Davvero Tv o sul Digitale Terrestre canale 606 della Lombardia, 607 del Piemonte e 632 del Lazio.

48 anni, cittadino australiano, Julian Assange è divenuto un simbolo mondiale della libertà di informazione e di stampa. Nel corso degli anni si sono svolte molteplici proteste di piazza in tutto il mondo contro la sua reclusione. Proteste che però evidentemente non sono bastate a smuovere governi e istituzioni in suo favore. D’altronde è difficile immaginare anche solo uno dei Paesi occidentali schierarsi dalla parte del fondatore di Wikileaks, lui che ha svelato intrecci pericolosi senza risparmiare nessuno.

Il caso Wikileaks

È il 2010 quando Julian Assange pubblica su Wikileaks i primi documenti riservati che mettono in imbarazzo il governo americano: sono 250 mila fascicoli etichettati come “confidenziali” o “segreti”. La sua talpa è Chelsea Manning, un’attivista ex militare statunitense accusata di aver trafugato decine di migliaia di documenti mentre lavorava nell’intelligence e seguiva le operazioni militari in Medio Oriente. Ma c’è di più. Vengono fuori email tra capi di Stato, servizi segreti, alti apparati diplomatici che riguardano numerosi dossier aperti che fanno tremare l’establishment: dalla rivolta tibetana in Cina allo scandalo petrolifero in Perù, dalle esecuzioni extra giudiziarie da parte della polizia keniota alle purghe del governo Erdogan.

Assange diventa così il nemico numero uno, ma la sua è un’operazione Verità. Un’attività giornalistica e investigativa senza precedenti che ha toccato le corde giuste, o forse quelle sbagliate a seconda dei punti di vista. Eppure del suo caso se ne parla sempre meno, quasi a voler spegnere i riflettori su un personaggio che ha creato troppo imbarazzo a tutti i livelli.

2021: AIUTACI A PORTARE BYOBLU SULLE TELEVISIONI DI TUTTA ITALIA €5.068 of €100.000 raised 2021: ECCO LE COSE CHE ABBIAMO FATTO E QUELLE CHE VORREMMO FARE Hai guardato il video che racconta tutte le cose che abbiamo fatto, insieme, nel 2020? Bene: quest’anno dev’essere l’anno della svolta. Insieme, dobbiamo arrivare nelle case di tutti gli italiani. Conosci il vecchio detto “l’unione fa la forza“? Oggi è più attuale che mai: è il solo modo che abbiamo di reagire a un mondo che sappiamo istintivamente essere sbagliato e che vogliamo cambiare, prima che lui cambi noi. Spegniamo la televisione del dolore e della paura. Accendiamone una nuova, che smetta di trattarci come telespettatori o clienti di una televendita. Una televisione dei cittadini, per i cittadini. Nel 2020, con il vostro aiuto, l’abbiamo fatta nascere, e oggi ci sono App su tutti i dispositivi e ben tre regioni sul digitale terrestre, Lazio, Lombardia e Piemonte. Nel 2021 dobbiamo completare l’opera e coprire l’intero territorio nazionale. Dobbiamo! Non c’è alternativa, lo sai anche tu. Non importa quanto sembri difficile: nessuno credeva che saremmo arrivati fin qui, senza i soldi delle multinazionali, delle banche, dei governi, dei grandi “filantropi”. E invece… Quindi, dimmi: adesso cosa ci impedisce di compiere anche il prossimo passo? L’unico limite è la nostra volontà. L’unico ostacolo è la nostra convinzione. Con li tuo aiuto possiamo farcela, possiamo arrivare ovunque. Perché tutti insieme siamo un’onda gigantesca. Un’onda che travolge tutto. Coraggio: metti la tua goccia nel vaso, e facciamolo traboccare!



Claudio Messora