il-segreto-11-17-gennaio-2021-anticipazioni-spagnole

Cosa succede nelle prossime puntate de Il Segreto in onda dal 11-17 gennaio 2021? Dopo la lunga pausa natalizia, torna su Canale 5 l’acclamata soap spagnola ormai a un passo dalla fine. Proprio così, a partire infatti dal lunedì 11 gennaio 2021 tornano in onda le ultime puntate della soap pronta a concludersi con un finale davvero ricco di suspense e colpi di scena! Continua a leggere l’articolo per scoprire cosa succede nei prossimi episodi della soap!

Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, Tomás sorprende Maqueda proprio quando sta per incontrare l’interessato a mediare l’acquisto della miniera.

Dunque il caposquadra porta le valigie piene di soldi con l’idea di restituirle, ma per Maqueda le cose si mettono male. Più tardi, infatti, il capitano appare all’Avana per riferire che Maqueda è stata picchiata e rinchiusa in una fogna. Adesso la donna si trova in ospedale e si teme per la sua vita.

Più tardi Doña Begoña insiste nell’accusare Manuela di essersi innamorata del marito e di averlo addirittura “intrattenuto” durante la sua assenza. Sconvolta la governante nega tutto, ma la donna impone nuove e subdole regole in casa.

Adolfo commenta con Marta il miglioramento di Rosa dopo l’ultimo svenimento. Tuttavia Marta inizia a darsi la colpa di aver scatenato nella sorella tutte le sue preoccupazioni, e infatti si rammarica di non essere stata in grado di tornare a Bilbao.

Nel frattempo Emilia è indignata e se la prende con Marcela e Matías per la decisione di Francisca di annullare l’appuntamento con lo specialista che avrebbe curato Raimundo. Nessuno dei tre capisce l’atteggiamento della Montenegro; perché non vuole far curare il marito?

In seguito, mentre Alicia organizza la sua agenda, prepara i suoi prossimi discorsi e parla con sua madre del loro prossimo incontro, riceve la visita a sorpresa del capitano Huertas. Quest’ultimo le informa infatti che la vista di Urrutia è vicina dato che presto sarà nella prigione di Puente Viejo dove potranno fargli visita.

Più tardi l’incontro è emozionante e Urrutia è orgoglioso delle sue donne, soprattutto quando scopre le novità sulla candidatura politica di Alicia. Nel frattempo Doña Isabel continua a seguire i suoi piani proponendo a Emilia un nuovo contatto medico per esaminare Raimundo, offerta che Francisca rifiuta prontamente.

Nel frattempo la marchesa e Tomas tornano dalla visita del caposquadra che è fuori pericolo. Doña Isabel si convince che l’aggressione sia avvenuta per un litigio, ma il figlio spera di scoprire cosa sia successo davvero. Così, quando il caposquadra ritorna malamente picchiato, Tomas gli chiede la verità.

Scopriamo allora che gli Arcangeli hanno messo in atto il loro piano: l’attacco terroristico a Puente Viejo per colpire soprattutto Alicia. Tomás rimane sconvolto mentre aspetta di conoscere se Alicia è sopravvissuta all’esplosione e se sta bene. Intanto Adolfo e Rosa lo convincono a tornare a casa e ad avere pazienza. Alicia ce la farà?

Emilia invece, approfittando della confusione, individua un ospedale dove potrebbero curare Raimundo e chiede a Matías di aiutarla a rapire il nonno per metterlo in salvo. Riusciranno a salvare Raimundo prima che sia troppo tardi?

