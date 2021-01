Il Paradiso delle Signore 5 Luciano e Clelia vanno a vivere insieme?

Nella puntata 56 de Il Paradiso delle Signore 5 Federico comunica a Luciano una decisione. Il giovane ha capito quanto Clelia sia importante per il Ragioniere. Così si appresta a trovare al più presto una nuova sistemazione in modo che i due possano, eventualmente, pensare di vivere sotto lo stesso tetto. Siamo nel 1962, non è così semplice. Luciano è un uomo sposato e Clelia… È la donna che ama, ma di fatto non ha alcun legame dal punto di vista legale. Ne Il Paradiso delle Signore 5 Luciano e Clelia vanno a vivere insieme? Sarebbe una grande svolta, ma andiamo con ordine.

Luciano e Clelia stanno per appendere i bigliettini all’albero nella puntata 47 de Il Paradiso delle Signore 5. “Non so se sia merito dell’albero o meno ma ho già avuto molto più di quanto sperassi” dice Clelia. I due ricordano il loro primo bacio. Luciano ripensa a quanto gli battesse forte il cuore e al senso di colpa. Forse non potranno mai essere totalmente liberi, ma possono vivere più sereni la loro storia.

Luciano dice che vorrebbe passare il Natale con lei e Carletto a meno che il bimbo non voglia stare solo con lei. Carletto lo adora! Non è quello il problema. Il punto è che pensa di essere abbastanza grande per parlare a Babbo Natale da uomo a uomo. Dato che non esiste, come risolvere la questione? Abbiamo l’impressione che Luciano abbia un’idea: se non esiste “chi esaudisce i miei desideri da due anni a questa parte”?

continua a leggere dopo la pubblicità

Nei loro bigliettini natalizi Luciano e Clelia avranno scritto la stessa cosa? Ne Il Paradiso delle Signore 5 Luciano e Clelia vanno a vivere insieme?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 Clelia e Luciano vanno a convivere?

Il Paradiso Delle Signore 5 Clelia Calligaris Interpretata Da Enrica Pintore Qui Con Carletto Nella Puntata 47 Credits Rai

Sempre nella puntata 47 della stagione 5 Luciano ha ordinato il pranzo anche per Clelia e Carlo. Clelia propone a Carletto di passare il Natale a casa di Lucianone. Ci sarà l’albero, porteranno loro il panettone. Il bimbo vorrebbe anche il torrone al cioccolato e che Luciano vada alla sua recita. Per scoprire tutte le battute dovrà andare alla recita. Il Ragioniere chi chiede, però, di scrivere la sua letterina. Alla fine il bimbo cede a patto che loro non la leggano. Il desiderio di Carlo è vedere la sua mamma felice. Potrebbe esserlo ancora di più di quanto non lo sia ora se potesse vivere insieme a Luciano.

Da tempo Carlo ha capito che la famiglia è una cosa bella ma anche complicata. Questo è quanto racconta Clelia a Agnese, scombussolata per il rientro del marito. Il ritorno di Giuseppe è stato un fulmine a ciel sereno. “La verità? Stavo meglio senza di lui” dice Agnese che non riesce a tornare indietro. Clelia le racconta di essere stato intrappolata in un matrimonio infelice per anni. Quando ne è uscita ha fatto il bene anche di Carlo. Clelia le consiglia di seguire i suoi sentimenti.

continua a leggere dopo la pubblicità

Se i Cattegaris (Cattaneo + Calligaris) dovessero davvero seguire i loro, andrebbero a vivere insieme? Abbiamo qualche dubbio. Sono sempre molto rispettosi di Silvia e consapevoli dell’epoca in cui vivono…