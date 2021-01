Il Dott. GUGLIELMO RUFOLO Specialista Ordinario in Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva

Spread the love











Il Dott. GUGLIELMO LUDOVICO UGO ASCANIO RUFOLO – Chirurgo Estetico

Specialista Ordinario in Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva – Università degli studi di Napoli Federico II

(Visiting Physician) Transplant Facial Unit Hansiörg Wyss Dept. of Plastic and Reconstructive Surgery – NYU Healthcare

Langone New York University Tisch Hospital USA

(Clinical Fellow) Micro nano Chirurgia ricostruttiva sperimentale The University of Tokyo Hospital, Giappone

Master Internazionale in Microchirurgia Ricostruttiva MRM

Membro American Society of Plastic Surgeons (ASPS)

Membro International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS)

Socio Ordinario, Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE)

INTERVENTO DI RINOPLASTICA

La rinoplastica è l’intervento chirurgici che permette di correggere i difetti estetici del naso e migliorare la respirazione. Consente di modificare la forma e le dimensioni del naso migliorando l’armonia del viso senza però stravolgere la sua fisionomia.

QUALI SONO LE INDICAZIONI ALL’INTERVENTO DI RINOPLASTICA?

La rinoplastica è consigliata sia nell’uomo che nella donna dopo il completamento della fase di crescita. A eccezione di particolari casi, come tutti gli interventi estetici, viene quindi consigliato dopo i 18 anni.

Esitono diversi tipi e forme che coinvolgo il dorso nella forma del naso.

La classificazione che secondo noi possiamo dare è la seguente per consigliare il paziente quando ci si trova nella scelta di questo tipo di intervento di rinoplastica:

• naso troppo grande in proporzione al viso

• naso troppo grosso/largo, se visto di fronte

• naso storto o ricurvo

• naso asimmetrico, per precedenti fratture

• punta del naso grossa, larga o carnosa

• punta del naso cadente o prominente

• punta del naso schiacciata

• naso con gobbe (sia cartilaginee, che ossee) sul naso

• setto nasale deviato

• columella deviata o procedente

• columella retratta e labbro superiore corto

COME SI ESEGUE L’INTERVENTO DI RINOPLASTICA?

La rinoplastica è un intervento che ha lo scopo di modificare ed a ridurre un naso, modificandolo alle giuste dimensioni e per un corretto profilo estetico al fine di armonizzarsi con il resto del viso.

Se unitamente alla problematica estetica si osserva anche un difetto di respiratorio allora è necessario ricorrere all’intervento di rino-setto-plastica in cui si agisce esteticamente sulla strutture che costituiscono il dorso, della piramide nasale e, funzionalmente, su quelle che determinano il problema respiratorio. Talvolta si agisce contemporaneamente anche sui turbinati, riducendone la dimensione per migliorare la respirazione.

Per accedere alle strutture anatomiche da modificare, si può ricorrere a sole incisioni interne alle narici (tecnica chiusa) oppure ad un accesso alla columella (tecnica aperta) che porta ad un modestissimo esito cicatriziale ma che permette un maggiore controllo delle strutture da modellare. L’intervento va effettuato in anestesia generale secondo un protocollo di sicurezza.

RINOPLASTICA CON TECNICA CHIUSA (CICATRICI NASCOSTE – INCISIONI ALL’INTERNO DELLE NARICI)

La rinoplastica con tecnica chiusa invece è quella tecnica che permette, attraverso piccole incisioni effettuate all’interno del naso, di rimodellare la componente ossea e cartilaginea dello scheletro nasale. Le tecniche di chirurgia plastica che si usano variano da paziente a paziente, in base al risultato che si desidera ottenere: con ogni probabilità, tuttavia, devono essere effettuate delle fratture alla base delle ossa nasali per rendere il naso più stretto, il dorso verrà leggermente abbassato ed il setto nasale accorciato. E’ anche possibile che alcune parti del naso debbano essere aumentate di dimensioni. In questo caso sarà necessario utilizzare della cartilagine che viene prelevata possibilmente dal setto nasale. La punta del naso, il cui scheletro è esclusivamente cartilagineo, viene modificata tramite il rimodellamento delle relative cartilagini.

Al termine, la pelle si riassesta spontaneamente sul nuovo scheletro, determinando l’aspetto finale dell’intervento.

RINOPLASTICA CON TECNICA APERTA (INCISIONI SULLA COLUMELLA)

La rinoplastica con tecnica aperta si esegue come una variante della rinoplastica chiusa, incidendo la cute della columella alla base del naso ed esponendo tanto le cartilagini della punta quanto il dorso del naso. Nel caso sia necessario eseguire una setto-plastica, l’accesso al setto viene eseguito dalla stessa incisione. La completa esposizione delle cartilagini della punta ne consente la visualizzazione diretta ed il rimodellamento con grande precisione. L’esposizione delle cartilagini è l’unica tecnica che consenta il loro rimodellamento non distruttivo, e cioè la modifica della punta del naso in assenza di resezione di parti delle cartilagini stesse e viene scelto dal chirurgo sulla base delle caratteristiche e della tipologia di correzione da effettuare

