grande-fratello-vip,-l’ex-gieffino-salvo-veneziano-pubblica-un-video-intimo-di-giulia-salemi,-il-padre-di-pierpaolo-petrelli-mette-il-like,-bufera-sul-web,-replica-salvo-veneziano

Quest’anno al grande fratello vip ne stanno succedendo davvero delle belle. Alcuni concorrenti espulsi per aver tenuto un comportamento scorretto, come Stefano Bettarini che sputano veleno sulla trasmissione e sul conduttore, personaggi famosi come Cristian De Sica che attaccano duramente il conduttore Alfonso Signorini per avere mandato in onda, l’ultimo dell’anno una carrellata sui personaggi famosi che non ci sono più, gli attacchi contro Elisabetta Gregoraci e la sua presunta lista di amanti ecc.

Salvo Veneziano posta un video molto intimo di Giulia Salemi

La concorrente Giulia Salemi non sta vivendo un momento molto bello dentro la casa del grande fratello perché, se da una parte sta vivendo una bella storia d’amore con Pierpaolo Petrelli, ha avuto modo di capire che non è ben accettata dalla famiglia dello stesso Petrelli e per questo è rimasta molto male.

Infatti, la mamma di Pierpaolo, durante l’ultimo collegamento ha detto al figlio che sta perdendo consensi e la faccia di Giulia Salemi è stata più che eloquente perché ha capito che la famiglia di Pierpaolo ritiene che la colpa sia il legame che è iniziato con lei.

Un ex gieffino, Salvo Veneziano che ha partecipato alla prima edizione del grande fratello insieme al compianto Pietro Tarricone e a tanti altre ragazzi ha postato sui social un video di un’altra esperienza televisiva di reality di Giulia Salemi , in una tv spagnola dove si vede la ragazza lasciarsi andare all’intimità con un altro concorrente e poi ha scritto il seguente commento a corredo: “Non sapevo che Giulia Salemi fosse famosa pure in Spagna. Video vietato ai minori di 18 anni. Diciamo che in ogni reality trova l’amore della sua vita… Viva l’amore” .

Il padre di Pierpaolo Petrelli, Bruno ha messo il like a questo video e il web si è rivoltato contro.

Il web contro la scelta di postare il video

Dopo che Salvo Veneziano ha postato quel video e che Bruno Petrelli ha messo il like, il mondo del web si è rivoltato contro e ha scritto così: «Stai dando della poco di buono a Giulia. E il padre di Pretelli che mette like è vergognoso» e, ancora: «Vergognoso incitare l’odio verso una 27enne che non sta facendo nulla di sbagliato».

Salvo Veneziano è subito intervenuto e ha spiegato: «Non sto criticando Giulia, dico solo che trova l’amore solo nei reality». Ma la bufera non si è placata e sul web hanno continuato a scrivere: «Speriamo che Giulia venga messa a conoscenza delle accuse sessiste. E che Pierpaolo sappia cosa stanno facendo i suoi genitori. Preferivano Elisabetta Gregoraci solo perché è ricca».

