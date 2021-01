Spread the love











Gf Vip: Dayane Mello nei guai, spunta su twitter l’hashtag in tendenza “televoto truccato”, la colpa sarebbe dei voti dal Brasile in favore della gieffina, sul web è nata una rivolta, scopriamo cosa sta succedendo Dayane Mello rischia grosso, nelle ultime ore su twitter è partito un hashtag “televoto truccato” in merito alla questione dei […]

L’articolo Gf Vip: Dayane a rischio? Hashtag “televoto truccato”, l’Italia giura vendetta proviene da Leggilo.org.

