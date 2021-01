Flavio Insinna, il suo migliore amico è un’attore famosissimo: Ecco chi è

Andiamo a scoprire insieme chi è il miglior amico di Flavio Insinna: si tratta di un attore famosissimo: che sorpresa per i suoi fan.

flavio insinna (instagram)

Flavio Insinna è una delle figure storiche dell’ultimo ventennio nella televisione italiana tanto da apparire costantemente nelle trasmissioni Rai. Potremmo quindi definirlo come un totem della stessa rete nazionale, la quale lo ha impiegato in diverse trasmissioni di successo.

Ecco quindi che sorprende la sua amicizia con un altro personaggio della televisione italiana, anch’egli attore. Insomma, tra i due c’è grande feeling, come in pochi in realtà avrebbero detto fino ad oggi. Andiamo insomma a scoprire di chi si tratta, analizzando però prima la carriera dello stesso Insinna.

La carriera dell’attore e conduttore televisivo

Nei primi anni duemila riesce a conquistare un posto in Rai, prima nella serie Don Matteo e successivamente come conduttore di Affari Tuoi. Un impegno costante premiato col Telegatto nell’anno 2007. Ecco poi che appare in diverse pellicole, ma sicuramente di gran spessore è ‘l’ospitata‘ nell’ultima puntata di Sanremo 2007. In seguito ad un breve distacco dalla Rai, c’è il suo ritorno nel 2012.

Ecco che prende quindi nuovamente il timone di Affari Tuoi e poi porta avanti anche un talk show innovativo Il grande match durante i Campionati europei di calcio del 2016. Oltre a diversi programmi condotti, negli ultimi tempi ecco che diviene giudice nel programma Il Cantante Mascherato, quest’ultimo condotto da Milly Carlucci.

Il miglior amico di Flavio Insinna

Una foto che lo ritrae insieme al proprio miglior amico. Per Flavio si tratta di un rapporto intimo, che potremmo definire addirittura viscerale. La loro amicizia va avanti ormai da anni, difficilmente infatti indicare una data ben precisa di inizio. Sicuramente però è difficile vederli separati.

Parliamo di Nino Frassica, all’anagrafe Antonino Frassica. I due sono stati spesso e volentieri protagonisti in tv insieme tanto da sembrare inseparabili. Anche la realtà della vita quotidiana ha poi confermato questa ipotesi. Insomma, un rapporto duraturo e chissà se in futuro li vedremo nuovamente insieme per qualche collaborazione, affinché si faccia battere nuovamente il cuore dei numerosissimi appassionati.