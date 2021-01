Le crespelle di zucca con ricotta e noci sono delle semplici ma gustose crepes salate ripiene, saranno perfette sia come primo piatto che servite ad un buffet.

Il ripieno di ricotta e zucca sposa la nota della salvia per un primo piatto raffinato, una ricetta super saporita ma al tempo stesso semplice e casalinga

Per realizzarla è importante che vi organizziate molto bene, potete preparare le crepes e il ripieno il giorno prima, farcirle, posizionarle nella loro teglia e riporre in frigo fino al momento della festa.

Basterà il forno caldo e 20 minuti di cottura per portarle in tavola calde e profumate.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per le crespelle

250 g Farina 00

500 ml Latte

3 Uova

Salvia

Sale

Burro

Per il ripieno

500 g Zucca

1 Scalogno

1 bicchiere Acqua

90 g Parmigiano grattugiato

200 g Cacioricotta

Sale

Olio Extravergine D’Oliva

Pepe

Per condire

500 ml Besciamella

80 g Noci

Salvia

50 g Parmigiano grattugiato

Preparazione

Per preparare la ricetta delle crespelle di zucca con ricotta e noci, in una ciotola mettete la farina, salate, stemperatele con il latte e aggiungete le uova a filo. Mescolate per ottenere una pastella omogenea e aromatizzatela con un paio di cucchiaini di foglie di salvia essiccata. Fate riposare la pastella per 30 minuti.

Ungete di burro una padella antiaderente del diametro di 28 cm. Scaldatela. Quando sarà sufficientemente calda versate un mestolo di pastella, fate roteare la padella con l’impasto in modo da ottenere un disco che ricopre interamente la superficie. Non appena i bordi iniziano a sollevarsi girate la crespella dall’altra parte, così da cuocerla sull’altro lato.

Pulite la zucca, fatela cuocere a vapore, quindi ripassatela in padella con un filo d’olio, salate, pepate, unite un bicchiere d’acqua tiepida e continuate a cuocere per 15 minuti.

Trasferite la zucca in una ciotola, lasciatela intiepidire e frullate col mixer incorporando sia la ricotta che il formaggio.

Scaldate la besciamella e aggiungete le noci sminuzzate.

Farcite le crespelle adagiando al centro un paio di cucchiai di crema alla zucca, quindi richiudete le crespelle a portafoglio.

Cospargete il fondo di una teglia da forno con la besciamella, disponete le crespelle, velatele con uno strato di besciamella, cospargete il formaggio e la salvia. Infornate a 180°C per 30 minuti.