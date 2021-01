Cervasca: si è spento all’età di 70 anni Franco Chioso, ex agente di commercio

Si è spento ieri, domenica 3 gennaio, Franco Chioso, ex agente di commercio nel settore del gas. Aveva 70 anni e viveva a San Defendente di Cervasca. Recentemente era stato sottoposto ad una delicata operazione. Una volta tornato a casa la scoperta di aver contratto il Covid ed il ricovero al Carle di Cuneo. Negli ultimi giorni la situazione sembrava sotto controllo, ma nella notte tra sabato e domenica una crisi respiratoria ha peggiorato gravemente le sue condizioni, fino al decesso poche ore dopo.

Franco Chioso, il primo in alto, in una foto che lo ritrae con il gruppo musicale in cui suonava da giovane

Originario di Cartignano, in Val Maira, in gioventù faceva parte di un complesso di musica leggera in cui suonava il basso. Grande dolore e manifestazioni di cordoglio per la sua improvvisa scomparsa. Franco Chioso lascia la moglie Romilda e il figlio Gabriele, anche lui agente di commercio e giocatore del Caraglio Calcio, di cui è anche allenatore del settore giovanile. I funerali si terranno domani, martedì 5 gennaio, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di Cartignano. Da parte della redazione di Ideawebtv.it le più sentite condoglianze alla famiglia.