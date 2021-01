carolyn-smith-e-la-lotta-contro-il-tumore,-aspetta-la-data-di-una-visita-importante-e-dice-“non-sono-tanto-tranquilla”

Spread the love











Carolyn Smith abbiamo imparato a conoscerla perché da quando è iniziato il programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle” è sempre stata la presidente di giuria. Anche la giuria è stata sempre la stessa ad eccezione di Lamberto Sposini che, a causa di un ictus, ha dovuto abbandonare ed è stato sostituito da Selvaggia Lucarelli. I giurati tra di loro vanno abbastanza d’accordo anche se qualche volta un po’ se ne dicono ma Carolyn Smith mantiene e sempre un ruolo fermo e deciso con i suoi concorrenti anche se è molto dolce.

Carolyn Smith e il rapporto con i concorrenti

Quest’anno Carolyn Smith si è presa parecchio, fra tutti, con un concorrente Costantino Della Gherardesca con il quale c’è stato qualche scambio di battute anche abbastanza pesante fino a darsi reciprocamente dell’ignorante. Invece pare bellissimo il rapporto con un altro giurato, Selvaggia Lucarelli che ha scritto per la Smith un post “lei balla sulla vita”, un post che è piaciuto tanto al mondo del web e che ha avuto tantissimi like.

Carolyn Smith e la lotta contro il tumore

Da un po’ di anni Carolyn Smith sta combattendo contro un tumore al seno, scoperto, come lei stessa ha spiegato, per caso mentre giocava sul letto con i suoi cagnolini. Ha raccontato che un cagnolino le saltava sul seno e il dolore che le procurava era troppo rispetto al peso del suo amico a quattro zampe. Da li una serie di controlli per scoprire che aveva un tumore. Da quel momento si è sempre curata e, per diverse puntate è andata in trasmissione a Ballando anche con la parrucca e poi un giorno ha anche trovato il coraggio di toglierla riscuotendo tantissima ammirazione da tutti e soprattutto da chi vive la stessa condizione.

Qualche giorno fa la Smith, che è sempre molto attiva sui social e che aggiorna costantemente i suoi follower dei passi che compie per curarsi ha scritto così: “Casa a casa senza sosta. Domani spa Day, che sinceramente preferivo non farlo in questo lockdown ma la salute mia è importante. Auguro è l’ultimo”.

E poi: “14/01/2021 TAC e PET… The Judgement Day, Giorno della verità. Devo essere molto sincera, non sono tanto tranquilla ma sono sempre positiva e con la speranza che finisce tutto. ”.

