alba-parietti-ospite-a-domenica-in-rivela-di-aver-confessato-un-peccato

La Parietti stupisce tutti quanti con una rivelazione shock, ha confessato un peccato commesso davvero inaspettato

Alba Parietti (foto dal web)

La showgirl Alba Parietti confessa a Domenica In di aver commesso un peccato innamorandosi di un prete, Padre Georg. Mentre la Parietti racconta la storia con difficoltà, la Venier la incoraggia mettendole in bocca le parole. La Parietti confessa allora di aver tentato di sedurre il prete. Rivela di averlo guardato per tutto il tempo con un occhio blasfemo, era bellissimo confessa alla Venier, lui però non l’ha degnata di uno sguardo.

LEGGI ANCHE>>>Chiara Biasi il body leopardato fa venire il mal di testa, che bomba-FOTO

Alba Parietti e il suo racconto peccaminoso sul prete

Mara Venier (foto dal web)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Wham!, dopo 36 anni “Last Christmas” ottiene il tanto atteso riconoscimento

La Parietti continua il suo racconto e spiega che una volta arrivata in stazione, un giornalista si avvicina e le chiede:”Vuoi che te lo presenti?”. A quel punto la Parietti cede e dice di sì, e allora si dirige dal prete e gli chiede se può confessarla, assolvendola dai suoi peccati. Lui l’ha guardata senza un minimo di reazione e le ha chiesto qualche fosse il suo peccato.

A quel punto la Parietti ha confessato di aver fatto pensieri impuri su di lui per tutto il viaggio. Lui l’ha guardata e le ha chiesto se si era pentita. Ma la risposta della showgirl è stata “No”. Pertanto Padre Georg non ha potuto assolverla e se n’è andato. Il prete di origini tedesche ha 64 anni. E non è un parroco qualunque, è stato infatti nel 2003 il segretario personale di papa Benedetto XVI e nel 2012 è stato nominato prefetto della casa pontificia. Ha continua il suo ruolo anche dopo l’elezione di Papa Francesco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Alba Parietti – Foto Instagram da https://www.instagram.com/albaparietti/

Insomma la Parietti ha buon occhio, un uomo di potere e sicuramente bello, alto e con gli occhi chiari come quasi tutti i tedeschi. Speriamo che la prossima volta la Parietti sia più discreta per evitare un’altra figuraccia. Però è stato un racconto molto divertente.