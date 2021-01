vedove-da-covid:-“palloncini-bianchi-per-i-nostri-mariti”

Le morti da Covid sono state tra le più strazianti del 2020. Ecco quindi che per Capodanno è stata imbastita una bella iniziativa in loro memoria.

palloncini covid (web source)

Il 2020 è stato un anno tragico per l’intera popolazione mondiale con un numero innumerevole di decessi a causa dl contagio da Coronavirus. Numerose le vite spezzate da un virus che ha messo in ginocchio il paese dal punto di vista economico, politico e sociale. Da sottolineare quindi anche le famiglie distrutte per la perdita di un caro.

Ecco quindi che per la fine dell’anno è stata indetta proprio un’iniziativa per il ricordo di una parte dei defunti. Parliamo in questo caso dei mariti andati via e che hanno lasciato figli senza padre o mogli senza i rispettivi partner. Insomma, un’autentica tragedia che ha segnato la vita.

L’iniziativa promossa per il ricordo

palloncini covid (web source)

Alla mezzanotte del 31 dicembre sono stati fatti volare bouquet di palloncini bianchi sui quali era segnato il nome dei mariti defunti. Questa l’idea portata avanti da migliaia di mogli in giro per l’Italia. Da Lodi, Venezia e Napoli è partito questo simbolico atto d’amore nel ricordo di chi ha perso la vita a causa del virus, per poi espandersi nelle principali città italiane.

“Solo chi l’ha passato può comprendere il nostro dolore, per superare il quale ci siamo messe insieme: oggi siamo in 26 e il gruppo ci dà la forza per andare avanti, anche durante queste Feste in cui la mancanza del proprio caro, se si può, è maggiore”: lo afferma una donna di Milano ai microfoni di Tgcom24 nel parlare della propria e personale tragedia.

Vedove Covid: la speranza per il 2021

palloncini covid (web source)

Infine, viene reso noto come è nato questo grande gruppo: “Ognuna di noi fa parte del gruppo Noi Denunceremo dei familiari di vittime di coronavirus che cercano verità giustizia. Leggendo le varie esperienze, che tante donne come me si ritrovavano sole con figli e ho pensato che mettersi insieme per condividere la propria esperienza ci avrebbe potuto aiutare“. Un’idea lodevole, che ha preso il sopravvento, e che ha permesso di conseguenza di poter vivere in maniera diversa il dolore.