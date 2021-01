svolta-nel-delitto-dell’ex-segretario-leghista:-“ucciso-dal-figlio-durante-una-lite”

C’è una incredibile svolta nell’indagine sull’omicidio dell’ex segretario provinciale di Bergamo della Lega Franco Colleoni. I carabinieri hanno arrestato uno dei figli della vittima, Francesco di 34 anni. Secondo gli investigatori, ieri mattina dopo un nuovo diverbio per la riapertura della loro trattoria “Il Carroccio”, padre e figlio, hanno litigato furiosamente e nel corso della colluttazione il giovane ha picchiato violentemente il padre facendolo cadere a terra. Franco Colleoni avrebbe sbattuto più volte la testa su una pietra del cortile e sarebbe deceduto.

Colleoni e il figlio, secondo quanto accertato dai carabinieri, avrebbero avuto da molto tempo rapporti burrascosi. Francesco, cuoco nella trattoria del padre, avrebbe avuto più volte da ridire sulla gestione del locale. Nel corso della notte l’arrestato avrebbe ammesso ai militari del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Treviglio la colluttazione con il padre, ma avrebbe anche detto di non ricordare nulla dell’evento. Un black out di almeno un paio d’ore, tanto tempo sarebbe passato tra l’omicidio e il momento in cui ha dato l’allarme. È stato quindi arrestato e trasferito nel carcere di Bergamo su ordine del pm Fabrizio Gaverini.

Le indagini si erano da subito concentrate nella cerchia di familiari e conoscenti di Colleoni. i cani della cascina non sono stati sentiti latrare al momento della colluttazione e da casa e dal ristorante non mancava nulla. Molto disordine c’era invece tra l’appartamento al primo piano del proprietario e la cassa al piano terra. Segni di lotta. L’ipotesi dei ladri sorpresi a rubare non era stata presa davvero in considerazione, anche perché nelle casse della trattoria chiusa per le norme anti Covid non c’era tanto contante, i colpi numerosi e violenti hanno piuttosto fatto pensare da subito a motivi personali, a un delitto d’impeto scatenato da risentimenti profondi.

A trovare il corpo di Colleoni ieri mattina dopo le 11,30 sono stati l’ex moglie Patrizia, che abita in zona, e i figli Federico e Francesco. E tutti e tre sono stati sentiti dai carabinieri fino a notte fonda. Poi le prime ammissioni di Francesco.

La notizia dell’arresto di Francesco Colleoni ha destato stupore nell’abitato di Brembo di Dalmine dove sia lui sia il padre Franco, sono molto conosciuti. Qualche vicino racconta che nell’ultimo periodo, durante la chiusura della trattoria per il lockdown, le liti tra i due si erano acuite.