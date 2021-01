strage-jihadista-in-niger,-oltre-70-morti.-in-mali-uccisi-altri-due-soldati-francesi

Il Niger devastato dalla violenza. Almeno 70 civili sono stati uccisi in attacchi simultanei contro due villaggi vicino alla frontiera con il Mali. Secondo fonti della sicurezza, i morti sono 49 nel villaggio di Tchombangou, mentre altri 30 civili sono stati massacrati nel villaggio di Zaroumdareye. L’attacco non è stato ancora rivendicato ma è con ogni probabilità opera di gruppi jihadisti vicini ad al Qaeda che insanguinano da otto anni il Sahel. L’insurrezione islamista, nata in Mali in opposizione al governo locale, si è presto allargata al Niger e al Burkina Faso e nel 2013 ha portato la Francia a schierare truppe in Mali per sostenere la reazione dell’esecutivo. La strage avviene mentre è in corso lo scrutinio dei risultati delle elezioni politiche dello scorso 27 dicembre (lo scrutinio parziale vede in vantaggio il Partito per la Democrazia e il Socialismo, ora al potere).

E a proposito dell’intervento francese in Mali, due soldati di Parigi sono stati uccisi nelle ultime ore in un attacco armato di matrice jihadista. I due militari appartenevano al secondo reggimento ussari di Haguena. Secondo una dichiarazione dell’Eliseo, il veicolo su cui viaggiavano è stato oggetto di un attacco con ordigni esplosivi improvvisati durante una missione di intelligence nella regione di Menaka. L’attacco ha ferito un terzo soldato, che al momento non è in pericolo di vita. Cinque giorni fa altri tre militari francesi erano morti a causa dell’esplosione di una bomba posta sulla strada dove stava passando il loro convoglio.