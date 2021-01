serena-enardu-dopo-pago-la-sua-rinascita:-riparte-dal-figlio

Serena Enardu tramite il suo profilo Instagram ha pubblicato un post molto particolare, una sorta di augurio per il nuovo anno in cui non è sola.

Serena Enardu (Istagram)

Serena Enardu è una famosa influencer ed ex tronista di uomini e donne. La sua infanzia la passa a Cagliari ma poi la sua carriera la porterà a Quartu Sant’Elena, in provincia. Qui apre un negozio di cellulari e avvia la sua attività di imprenditrice. Tuttavia grazie alla sua bellezza il suo futuro sembrerebbe essere altrove.

Negli anni successivi diventa “famosa” grazie alle sue partecipazioni in televisione con alcune pubblicità girate insieme alla sorella gemella. La vera fama però arriva solamente qualche anno più tardi quando viene chiamata a sedere sul trono più ambito della televisione. Stiamo parlando del ruolo da tronista che l’imprenditrice ha avuto a Uomini e Donne.

Prima della sua apparizione a questo programma ha avuto un bambino, Tommaso, dal suo ex compagno con il quale attualmente è in ottimi rapporti. Nel programma viene corteggiata da Giovanni Conversano, il quale dopo svariati corteggiamenti riesce a conquistarla. Tuttavia tra i due l’amore non durerà e la loro storia sarà destinata a finire, ma non è l’unica storia d’amore tormentata avuta recentemente.

Serena Enardu festeggia il nuovo anno con la migliore delle compagnie

Serena Enardu grazie alla sua bellezza, ma anche ai tanti ruoli ricoperti in televisione ha raggiunto una fama inaspettata. A testimonianza di ciò possiamo prendere come esempio il suo profilo Instagram che conta oltre 530 mila follower, un numero decisamente elevato.

A seguito della storia d’amore nata a Uomini e Donne inizia una relazione con il cantante Pago. Tra i due nasce una storia d’amore tanto bella quanto scabrosa. La loro relazione infatti non sopravvisse alla dura prova che è Temptation Island e uscirono dal programma separati ma tra i due non è affatto finita bene.

Addirittura il piccolo Tommaso si è schierato contro di lui attaccandolo duramente, accusandolo di aver tradito la madre. Comunque il cantante adesso rappresenta il passato e la Enardu sembra pronta finalmente ad andare avanti, anche grazie all’arrivo del nuovo anno.

In un video da lei postato su Instagram lancia un messaggio di rinascita e di addio a questo brutto 2020 nel quale è stata protagonista di episodi negativi. Ci tiene a ringraziare i suoi follower per il sostegno e gli augura di avere tanto amore quanto ne ha lei adesso.

L’influencer fa riferimento al rapporto speciale che la lega con il figlio che nell’ultimo anno si è decisamente rafforzato, grazie anche all’amore che ha dimostrato difendendo la madre.