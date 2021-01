rosso-di-mazara,-caprino-e-arachide

Ingredienti

200 g formaggio caprino

100 g arachidi tostate in guscio

40 g carota

40 g latte

30 g sedano

20 g cipolla bianca

6 gamberi rossi

ghiaccio

vino bianco

Pecorino

germogli di shiso (basilico giapponese) oppure insalatina novella

olio extravergine di oliva

limone

sale

pepe nero

Durata: 1 h Livello: Facile Dosi: 2 persone

Sgusciate i gamberi, pulite le code dal filamento scuro e tenete da parte teste e gusci.

Mondate e tritate sedano, carota e cipolla e soffriggeteli leggermente in una casseruola con un filo di olio. Aggiungete i gusci e le teste dei gamberi e fateli tostare per 3 minuti.

Sfumate con 1/2 bicchiere di vino bianco e, quando sarà evaporata l’alcol, aggiungete 250 g di ghiaccio.

Abbassate il fuoco e fate cuocere per 20 minuti. Frullate poi nel cutter, quindi filtrate nel colino cinese o chinoise foderato con una garza.

Fate restringere ancora il composto filtrato in una casseruola, con una scorza di limone, sale e pepe, fino alla densità di una salsa.

Frullate il caprino con il latte ottenendo una crema.

Sgusciate le arachidi e tritatele.

Chiudete le code dei gamberi in una busta sottovuoto con un filo di olio e la salsa (una quantità pari a metà del peso delle code). Sigillate e cuocete nel roner a 61,5 °C per 1 minuto e 30 secondi.



Raffreddate con ghiaccio. In alternativa, cuocete le code dei gamberi a vapore per 2 minuti; fatele raffreddare immerse nella salsa di gambero, lasciandovele insaporire per 1 ora.

Servite i gamberi sulla crema di caprino con le arachidi e i germogli di shiso o foglioline di insalata novella; potete aggiungere un pizzico di cumino, il cui sapore ricorda un po’ quello dello shiso.