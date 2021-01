power-book-ii-ghost,-ufficiale-la-stagione-2

Power Book II Ghost 2 si fa: la serie è rinnovata

Ottime notizie per tutti gli appassionati di Power ora che STARZ ha rinnovato il primo dei quattro spin-off dell’american drama creato da Courtney A. Kemp.

È tornato dal 6 dicembre sugli schermi di tutto il mondo con gli ultimi 5 episodi della prima stagione la serie Power Book II: Ghost.

La seconda stagione è stata ufficializzata sulla scia del successo della prima stagione in onda dal 6 settembre 2020 con un esordio di 7,5 milioni di spettatori, risultato che la rende la nuova serie più seguita nella storia di Starz.

Risale infatti allo scorso 22 settembre 2020 l’annuncio ufficiale del suo rinnovo, quando l’account della serie diffonde il primo teaser della seconda stagione sui social, entusiasmando così tutto il pubblico di appassionati. Ecco di seguito le parole riportate nella didascalia del post: “Pensavamo di averti detto che non ci saremmo fermati. La seconda stagione sta per essere molto di più”.

Power Book II Ghost 2 stagione si fa, annuncio pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di @Ghoststarz

A confermare poi l’entusiasmo per il ritorno dello spin-off è la presidente di Starz Pogramming Chirstina Davis, che durante un’intervista rilasciata a Hollywood Reporter afferma:

“Il successo di Ghost fin dall’inizio è un tributo alla qualità della narrazione di Courtney Kemp, alla forza del franchise di Power e alla lealtà dei nostri incredibili fan. Ciò che Courtney, Curtis (50 Cent) e il loro team hanno realizzato nella creazione dell’universo di Power è a dir poco straordinario. È un privilegio poter continuare il viaggio con il pubblico e non vediamo l’ora di approfondire questo mondo attraverso nuovi ed entusiasmanti modi per molte stagioni ancora”.

Power Book II Ghost 2 uscita: quando la vedremo

Adesso che sappiamo che l’eredità di Ghost è pronta a continuare nel secondo capitolo dello spin-off, quando ci aspettiamo di vederlo? Attualmente Starz non ha ancora annunciato un’uscita ufficiale per Power Book II: Ghost 2 stagione. Tuttavia, considerando che il rinnovo della sere risale al mese di settembre 2020, ipotizziamo l’arrivo dei nuovi episodi nel corso del 2021. Ricordiamo però che si tratta soltanto di ipotesi, dato che tali previsioni sono seggette a ritardi e variazioni a causa dell’attuale emergenza Covid-19. Per conoscere quindi la data di uscita esatta di Power Book II Ghost 2 ti invitiamo a tenere d’occhio questo articolo con tutte le novità.

Power Book II Ghost 2 trama: anticipazioni

Cosa succederà nella seconda stagione? Prevedere la trama del secondo capitolo non è così semplice come sembra, soprattutto se pensiamo che il rinnovo giunge mentre è in corso la programmazione della prima stagione, il cui finale non è ancora stato scritto. Quel che è certo è che Tariq sarà ancora una volta al centro della storia, soprattutto in seguito all’accordo stretto con Monet che potrebbe mettere in pericolo lui e chi gli sta intorno. Ricordiamo infatti che la famiglia Tejada è davvero spietata, e la loro influenza potrebbe complicare il percorso di crescita e maturazione dello stesso giovane Tariq, qui dopo la morte del padre e l’incarcerazione della madre.

Power Book II Ghost puntate: quante sono

Da quante puntate è formato il secondo capitolo dello spin-off di Power? È ancora troppo presto per conoscere il numero esatto degli episodi ordinati dalla Rete. Ipotizziamo però che questi saranno sette proprio come nella prima stagione.

Power Book II Ghost cast: attori e personaggi

Chi torna nel cast di Power Book II Ghost 2? Sebbene sia ancora troppo presto per conoscere con certezza i protagonisti della seconda stagione, possiamo ipotizzare alcuni possibili ritorni nel cast. Alla luce infatti dello stato attuale, il cast principale potrebbe essere formato da Tariq St. Patrick interpretato da Michael Rainey Jr, Tasha St Patrick interpretata da Naturi Naughton, e la spietata Monet Stewart Tejada dalla cantante vincitrice di un Grammy Award Mary J Blige.

Accanto a loro potrebbero inoltre tornare Cooper Saxe (Shane Johnson), Brayden Weston (Gianni Paolo), Tameika Washington (Quincy Tyler Bernstine), Ezekiel “Zeke” Cross (Daniel Bellomy), Lauren Baldwin (Paige Hurd) e Davis MacLean (Clifford “Method Man” Smith). Per esserne sicuri, però, non ci rimane che attendere notizie ufficiali dalla rete.

Power Book II Ghost streaming trailer

In attesa di scoprire il nuovo incredibile trailer di Power Book II Ghost 2, rivediamo quello della prima fortunata stagione dello spin-off di Power.



Power Book II Ghost streaming: dove vedere gli episodi

Come fare a vedere in Italia le nuove puntate dello spin-off di Power? Proprio come è successo per la prima stagione di Power Book II Ghost, anche la seconda sarà resa disponibile nel nostro Paese in esclusiva su Starzplay. Stiamo parlando del servizio streaming premium disponibile sull’applicazione Apple TV.

Fonte: Digital Spy