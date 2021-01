Lady Jennifer, curve in vista da body nero trasparente: un sogno – FOTO

Spread the love

La web influencer Jennifer abbonda la raccolta di foto sexy su Instagram, con uno scatto da stropicciarsi gli occhi: sexy e travolgente

Negli ultimi tempi è certamente una delle web influencer più glamour e cliccate su Instagram. Sul conto privato di Lady Jennifer si sa poco o nulla, in quanto un invitante e rivoluzionario sex appeal è l’unico anello di giunzione tra lei e la moda più eccitante.

Non è certamente la classica passerella sexy della Mostra del Cinema di Venezia, dove ad abbondare è uno charme a “gonfie vele” tra i concorrenti, partecipanti. La Lady più camaleontica del web ha un modo tutto suo di dimostrare a tutti i fan, come si arriva a toccare il cielo con un sol dito.

Dalle singole foto si nota un carattere “predominante”, anche se la specialità della casa si concretizza in un contesto di pose accattivanti e sensuale, che la elevano a top Lady del “mestiere”

Lady Jennifer, la nuova “rivoluzione” all’orizzonte: bellissima

Difficilmente si raggiungono risultati così importanti in poco tempo. E invece la web influencer più sexy e attraente del momento ha portato a termine anche questo speciale obiettivo. Parliamo di Lady Jennifer, la “sensual female” del web dal cuore mai “sazio” di assaporare nuovi “incantesimi” alla moda.

La professoressa delle pose invitanti propone sempre qualcosa di straordinario sul proprio profilo Instagram, dove vanta ben 332 mila fan al seguito. Un “bottino” senza precedenti nella storia del web, frutto di repentini cambiamenti sotto i riflettori, tra look differenti, ma che ogni giorno “stuzzicano” la fantasia sensuale dei sostenitori.

Il tempo libero della classificata numero 992 tra le influencer italiane ama inviare direct senza alcun tag, proprio per mettere in mostra una nuova moda, trasgressiva e incisiva, dove lei, in molte circostanze appare una semplice “comparsa” di questa lunga e sexy “parata” sotto le “stelle” del web.

L’ultimo scatto in ordine di tempo porta la firma di una Lady “scatenata” da un punto di vista sensuale. Nell’occasione la protagonista indossa un body nero trasparente che lascia trasparire un paesaggio di curve incontenibili, risultanti da un dècollète devastante sotto ogni aspetto.

Un sogno per i fan che hanno inondato di likes e apprezzamenti l’iniziativa sexy della lady più “bollente” del web, in attesa di altre