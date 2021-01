Gf Vip, Christian De Sica durissimo con Alfonso Signorini: «Orribile cosa è stato capace di fare … »

Spread the love











Quest’anno il Grande fratello vip pare non finire più. La trasmissione, che è iniziata e pareva dovesse finire nel solito lasso di tempo, quest’anno sta prolungando i suoi tempi e , quella fetta di spettatori assidui e fedeli non può che esserne contenta mentre, tutti quelli che non amano quel tipo di programma, si chiedono quando finirà.

E’ la prima volta che viene trasmesso la notte di fine anno ma questo, si sa è un anno è molto particolare e il covid ha impedito tante cose tra cui gli spettacoli di fine anno.

Christian De Sica si scaglia contro Alfonso Signorini e gli dice che è stato orribile fare la carrellata di morti

Durante la puntata del grande fratello vip che è andata in onda la notte di fine anno, Alfonso Signorini ha mostrato in un filmato ai concorrenti che sono rinchiusi nella casa e che non sanno ciò che accade fuori, le immagini di quei personaggi famosi che sono morti nel 2020 e che purtroppo, quest’anno sono stati tanti.

E così sullo schermo per i concorrenti del grande fratello vip sono apparsi i volti di Gigi Proietti, del batterista dei Pooh Stefano D’Orazio e di Paolo Rossi.

I concorrenti si sono dispiaciuti tantissimo per tutti ma, quando Maria Teresa Ruta ha appreso che è morto Paolo Rossi è scoppiata in un pianto dirotto e, tra le lacrime, ha spiegato che lo conosceva molto bene e che con lui ha fatto la sua prima intervista da giornalista sportiva. Maria Teresa Ruta ha detto: “Paolo Rossi è stata la prima intervista della mia carriera, aveva appena vinto i mondiali. Non sapevo come diventare una giornalista, lo desideravo tanto, ma non avevo nessun numero di telefono. Non mi facevano entrare nei ritiri, non mi facevano entrare da nessuna parte”.

E poi: “Mi sono appostata sotto casa sua, era ancora sposato con Simonetta. Ho suonato e ho parlato con SImonetta. È stata la mia prima intervista”.

Christian De Sica è intervenuto sui social e ha duramente criticato la scelta di mandare in inda la carrellata dei morti e ha commentato così: «Che ne pensate? Io lo trovo orribile». E il web è stato dalla sua parte.

Chi ha rotto la mano di Signorini

All’interno della casa c’è il presepe con le statuine del grande fratello e fra queste c’è, chiaramente, quella di Alfonso Signorini.

Tommaso Zorzi, ad un certo punto, si è accorto che alla statua di Alfonso Signorini manca una mano e ha chiesto agli altri concorrenti: “Chi è che ha rotto la mano a Signorini?” e Cecilia Capriotti gli ha risposto: “Qualcuno l’ha fatto cadere e non ha detto nulla”.

