diego-granese-alla-conquista-di-dubai.

Diego Granese è nato a Vigevano (Italia) il 28 settembre 1990

Diego Granese è un imprenditore e influencer italiano attivo in molti settori. Ha iniziato aprendo una palestra e ora possiede una catena di palestre chiamata Fitup Europe. Ha fondato molte startup tra cui Aviva Wines, marchio leader nel settore degli spumanti, producendo vini colorati famosi in tutto il mondo. Possiede una propria holding con la quale ha effettuato investimenti e aperto attività in diversi settori.

Ora ha concentrato il suo core business sul consulente fiscale internazionale, ha trasferito la sua società di consulenza a Dubai chiamandola Billionaire Group.

La sua azienda si occupa di internazionalizzazione d’impresa, apertura di società a Dubai e in paesi a tassazione agevolata e ottenimento di permessi di soggiorno. A gennaio si trasferirà definitivamente a Dubai per vivere offrendo servizi di consulenza a persone e aziende che vorranno trasferirsi nel Paese a tassazione agevolata. Diego mantiene tutte le sue attività ma si dedica a questo nuovo progetto.

In Italia è molto famoso per essere fidanzato con modelle e TV è stato ospite di Barbara D’Urso qualche mese fa per un gossip su una famosa modella. Appassionato di tiro al piattello e tiro dinamico, trasferirà il suo business center a Dubai inaugurando il 20 gennaio la sede del BILLIONAIRE GROUP