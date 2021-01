dalmine,-ucciso-nel-cortile-di-casa-l’ex-segretario-provinciale-della-lega

Franco Colleoni, 68 anni, fino al 2004 segretario provinciale della Lega e prima assessore provinciale, è stato trovato morto nel cortile della sua abitazione di via Sertorio a Dalmine, nella Bergamasca. Gli assassini lo hanno aggredito colpendolo più volte alla testa e sfondandogli il cranio, e l’uomo è deceduto immediatamente. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul posto per Colleoni non c’era più nulla da fare.

Le indagini

Il corpo è stato scoperto questa mattina poco prima delle 11.30 da uno dei figli di Colleoni nel cortile del complesso, diviso in più appartamenti, in cui la famiglia e gestisce il ristorante “Il Carroccio”, aperto dalla vittima oltre 20 anni fa. Da leghista della vecchia guardia, il nome lo aveva scelto proprio come omaggio alla sua prima passione e non lo aveva cambiato neppure dopo essere uscito dalla Lega o dopo che nel 2013 aveva dichiarato pubblicamente di aver votato Movimento 5 stelle.

I carabinieri di Treviglio indagano a 360 gradi: il fatto che l’abitazione di Colleoni sia stata trovata a soqquadro fa propendere per l’ipotesi di un furto finito in tragedia, perché il padrone di casa potrebbe aver sorpreso i ladri. In realtà però l’efferatezza dell’aggressione lascia aperta ogni ipotesi. Ecco perché gli inquirenti – coordinati dal sostituto procuratore di Bergamo Fabrizio Gaverini – stanno scavando anche nel recente passato della vittima, a partire dai conoscenti e dall’attività lavorativa.

I vicini non hanno visto nessuno, nonostante l’aggressione sia avvenuta in pieno giorno: la recinzione frontale della casa (una vecchia cascina bergamasca ristrutturata) e del ristorante è un muro alto oltre due metri.

I carabinieri di Bergamo hanno sentito nel corso della giornata decine di persone tra familiari, conoscenti, colleghi e vicini di casa. Al vaglio ci sono anche le numerose telecamere comunali della zona. Sono stati inoltre repertati alcuni oggetti contundenti trovati vicino al corpo di Colleoni: uno potrebbe essere l’arma del delitto, anche se la conferma si avrà dall’autopsia, che sarà eseguita tra lunedì e martedì all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

L’impegno politico nella Lega

Colleoni era molto noto nella Bergamasca: leghista della prima ora, aveva lasciato il partito dopo essere stato segretario provinciale e aver ricoperto dal 1995 al 1999 l’incarico di assessore provinciale nella giunta guidata da Giovanni Cappelluzzo. Negli stessi anni, a Dalmine, era anche in Consiglio comunale con Antonio Bramani, padre dell’attuale sindaco Francesco.

Nel 2013 aveva poi dichiarato pubblicamente di aver votato per il Movimento 5 Stelle, senza tuttavia poi impegnarsi più politicamente.

Gli ideali erano rimasti quelli della Lega: in casa e nel ristorante sono affissi manifesti e slogan dei primi anni del Carroccio.

Il ricordo del sindaco e di Salvini

“Una preghiera per Franco Colleoni. Ricorderò per sempre le nostre belle chiacchierate e i nostri confronti costruttivi. Fai buon viaggio Franco”, ha scritto su Facebook il sindaco di Dalmine Francesco Bramani.

“Conoscevo Franco da almeno 25 anni – ha detto il primo cittadino – Spiace moltissimo, soprattutto di fronte a una morte così violenta. A prescindere dalla sua posizione politica, era sempre interessante parlare con lui perché aveva una visione intelligente delle cose, dava spunti mai banali”.

Dalmine, omicidio Franco Colleoni, il ricordo dei leghisti e lo stupore di sindaco e vicini: “Qui non c’è criminalità”

“Ricordo con stima e affetto Franco Colleoni – ha detto il leader della Lega Matteo Salvini – con lui ho condiviso anni di battaglie, di sconfitte e di vittorie. Ricordo i pranzi e le cene nel suo ristorante di Dalmine. Una preghiera per lui, condoglianze ai suoi cari”.