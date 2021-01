Ancora in calo, seppur lentamente, i casi di Coronavirus nella città di Savigliano: ad oggi (3 gennaio) sono infatti 89 gli attualmente positivi al Covid, con un calo di 3 unità rispetto all’ultimo aggiornamento, datato 29 dicembre.

Di questi, 17 sono ricoverati in ospedale (uno in terapia intensiva). Dal 1° ottobre, i deceduti per Covid restano 31.