c’era-una-volta-il-design:-oggetti-da-fiaba

Formula magica:

Si ispira all’arte giapponese Kintsukuroi il designer Lukas Wegwerth (alla Gallery Fumi) che manipola i processi naturali per i suoi progetti. Come il vaso Crystallization 150 in ceramica e cristalli di sale.

Courtesy Gallery Fumi «La vita ha le parole che può, la fiaba le parole che deve» Aldo Busi In viaggio con la donna-pesce

Racconta le avventure dell’artista giapponese Shimabuku nel mondo la mostra La sirena di 165 metri e altre storie al Nouveau Musée National de Monaco dal 19 febbraio al 13 giugno 2021: un per- corso tra installazioni, film, sculture, fotografie a partire dal 1992. Un’opera dell’artista giapponese Shimabuku Prima di mezzanotte:

Come in una fiaba, il tavolino di fianco al divano si trasforma in animale da compagnia, che può stare in piedi o accucciato grazie allo snodo delle gambe: è il Pet Table di Nobody&co, oggetto di design lineare altamente immaginifico. Che rimane tale anche dopo i 12 rintocchi. Il Pet Table di Nobody&co