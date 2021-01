Carlo Conti riprende Elisa Isoardi esagerando un po’ “Evita di …” la Isoardi in grande imbarazzo, nessuno parla più

Spread the love











Elisa Isoardi, dopo la bellissima esperienza a Ballando con le stelle, dove in coppia con Raimondo Todaro ha dato prova di essere una eccellente ballerina è, al momento, senza alcun programma da condurre.

“La prova del cuoco” è stata soppressa perché i vertici Rai hanno fatto sapere che era una trasmissione che non aveva più nulla da dare e da dire, salvo poi iniziare una nuova trasmissione “E’ sempre mezzogiorno” condotta da Antonella Clerici, dove, al di fuori di poche varianti, è stato ripreso, per grandi linee lo schema de “La prova del cuoco”. E così Antonella Clerici è tornata dietro i fornelli a parlare di cucina e la Isoardi è rimasta disoccupata. Antonella Clerici, poco tempo fa, aveva lanciato una frecciata alla Isoardi dicendole che era arrivato il momento che conducesse una trasmissione tutta sua lasciando così intendere che La prova del cuoco non era mai stata una trasmissione della Isoardi ma della Clerici stessa.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, una coppia che ha fatto sognare

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, per quanto siano piaciuti durante Ballando con le stelle, sono stati abbastanza criticati alla fine del programma per ben due motivi. Il primo è che si sono mostrati poco sportivi perché, dopo aver appreso di non aver vinto, hanno male accettato la medaglia: Todaro se l’è tolta appena indossata mentre la Isoardi, dietro le quinte pare l‘abbia scaraventata a terra. In realtà la Isoardi ha smentito tale circostanza dicendo che la medaglia è ben custodita a casa.

Il secondo motivo è che qualcuno li ha criticati di aver montato una storia su un presunto fidanzamento, quando in realtà tra i due non c’è mai stato nulla. Invece, durante il programma si facevano scoprire in atteggiamenti molto complici e sempre insieme anche a passeggiare per le strade di Roma mano nella mano. Tanto che Selvaggia Lucarelli, durante una puntata di Ballando, aveva invitato al Isoardi a trovarsi un fidanzato vero.

Carlo Conti riprende Elisa Isoardi

Carlo Conti sta conducendo una delle trasmissioni cult della Rai “I pacchi” anche se in una versione più particolare.

Infatti, i concorrenti sono due ragazzi che si devono sposare mentre i “pacchisti” sono personaggi famosi. Durante la puntata di ieri, c’era tra gli altri, Elisa Isoardi che, per aprire un pacco si è piegata parecchio in avanti e allora Carlo Conti, per evitare che il suo decolletè strabordasse le ha detto: “Non abbassarti troppo, altrimenti…”.

Elisa Isoardi è apparsa in imbarazzo.

