alberto-matano-scrive-un-post-e-il-commento-di-roberta-morise-lascia-tutti-interdetti,-il-web-senza-parole

Spread the love











Alberto Matano piace tantissimo e, alla conduzione in solitaria de “Vita in diretta” ha convinto. Dopo le iniziali titubanze e l’oggettiva mancanza di una figura femminile accanto, ora che il pubblico si è abituato alla sua conduzione dal taglio prettamente giornalistico, il successo che sta riscuotendo in termini di ascolto lo sta premiando per tutte le vicissitudini del passato. Infatti, nessuno può dimenticare le accuse che gli sono state mosse da Lorella Cuccarini che lo ha definito “un maschilista dall’ego smisurato”. Matano, dopo le iniziali e giustificate frecciatine che ogni tanto ha voluto mandare a chi lo aveva attaccato in modo così duro, ora appare assai rilassato e si sta godendo il suo momento anche se, rovinato, come per tutti, dalla angosce che la pandemia sta procurando.

Alberto Matano scrive un post e Roberta Morise lo commenta lasciando intendere che tra i due ci sia un rapporto speciale

Roberta Morise è una presentatrice e conduttrice molto apprezzata che da poco ha terminato la sua ultima esperienza lavorativa accanto a Giancarlo Magalli a “I fatti vostri” lasciando, quest’anno il posto ad una frizzante e amatissima Samantha Togni che, dopo anni di Ballando con le stelle ha voluto cimentarsi in un ruolo diverso che la sta entusiasmando.

Roberta Morise che è anche la ex fidanzata storica di Carlo Conti ha commentato un post di Alberto Matano che ha mandato in confusione il mondo de web perchè con quello che ha scritto ha fatto intendere che tra lei e Alberto Matano ci sia un rapporto speciale di cui nessuno era a conoscenza. Ma andiamo con ordine.

Alberto Matano ha scritto un post sui social per augurare a tutti un buon 2021 e Roberta Morise ha scritto, di rimando così: “Auguri Mio marì” che, tradotto in francese sarebbe “marito” e poi, a seguire un cuoricino.

Il web è impazzito e già sta fantasticando su una storia tra i due, al momento segreta. E in tantissimi hanno messo il like.

Costantino della Gherardesca ha detto “Nel 2021 voglio sposare Alberto Matano”

Costantino Della Gherardesca, che è stato concorrente di Ballando con le stelle si è scontrato tante volte con la giuria ma ha sempre avuto dalla sua parte Alberto Matano. E allora scrivendo sui social cosa si aspetta dal 2021 ha scritto simpaticamente così, che tra i proposti del 2021 c’è il matrimonio con Alberto Matano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...