alba:-intervento-dei-vigili-del-fuoco-per-un-incendio-in-via-pinin-balbo

Una storia a lieto fine quella verificatasi nel pomeriggio di oggi, 3 Gennaio, in via Pinin Balbo ad Alba.

Alle ore 15.18, i vigili del fuoco del distaccamento albese hanno ricevuto una richiesta di soccorso da un’abitazione in via Pinin Balbo. A chiamare, una persona sulla cinquantina che, dopo essere stata avvertita dal suo cane, si è accorta che il pentolino, lasciato sul fuoco della cucina, ha iniziato ad andare in fiamme, in seguito queste ultime si sono propagate anche sui mobili della stanza.

Le due squadre, intervenute con un autobotte e un APS (Auto Pompa Serbatoio), sono riuscite ad entrare grazie all’utilizzo di una tessera apri porte. Al termine dell’intervento hanno anche posto un elettroventilatore per rimuovere i fumi.

Per fortuna, nessuno dei presenti nell’abitazione ha riportato ferite.