10 tra i film più attesi per il 2021

Da Dune a Matrix 4, da Freaks out di Mainetti a The French Dispatch di Anderson, tra nuovi ingressi e pellicole posticipate dal 2020

Una buona parte dei film che aspettiamo per il 2021 è composta da quelli che già attendevamo per il 2020 e che sono stati rimandati a causa della chiusura delle sale. Della lista fanno parte diversi film italiani importanti e ovviamente un grosso elenco di blockbuster americani che di data in data continuano a essere spostati in avanti in attesa di un lancio sul grande schermo. Riportiamo solo le date di uscita ufficiali confermate finora, ma suscettibili di possibili slittamenti in avanti, se si rendesse necessario proseguire con la chiusura dei cinema (negli altri l’uscita è prevista genericamente nel 2021).

Diabolik di Marco e Antonio Manetti

È il fumetto italiano degli anni ‘60 per antonomasia, coevo alle rivoluzioni della Marvel ma completamente diverso, giallo e fieramente d’altri tempi. I fratelli Manetti hanno realizzato il secondo adattamento per il cinema della sua storia (il primo è una chicchetta artigianale di Mario Bava) e dalle prime immagini sembra di capire che abbiano mantenuto lo stile retro, il design ingenuo e l’atteggiamento classico.

The Many Saints of Newark di Alan Taylor

Le vicende della famiglia Soprano negli anni ‘60, all’epoca delle rivolte a Newark. È il primo nuovo capitolo nella storia dei Soprano dalla fine della serie nel 2007 ed è un prequel. Ci sono il creatore originale David Chase alla sceneggiatura e Alan Taylor, regista di diversi episodi della serie, alla regia. In più il giovane Tony Soprano è interpretato dal figlio di James Gandolfini. Per chi conosce I Soprano tutto questo è inutile, conta solo la maniera in cui Chase riuscirà (o non riuscirà) a replicare la scrittura sofisticatissima della serie che ha cambiato le serie.



Uscita prevista: 8 aprile

È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino

Una cosa è sicura: non si parla di Maradona ma degli anni in cui Maradona giocava. La storia è ambientata a Napoli e dalle prime immagini che arrivano dal set sembra di capire che il protagonista è un ragazzo che somiglia a Paolo Sorrentino stesso. C’è di mezzo ovviamente anche Toni Servillo.

Bios di Miguel Sapochnik

Robot che scoprono l’umanità. C’è il papà per antonomasia del cinema americano moderno, Tom Hanks, in questa storia ambientata su una Terra post apocalittica, scritta da un esordiente assieme al produttore di Alien e Blade Runner e diretta dal regista di Repo Man (oltre che di diversi episodi di Il trono di spade). È il progetto di fantascienza originale più interessante di cui siamo a conoscenza.



Uscita prevista: aprile

No Time To Die di Cary Fukunaga

È l’ultimo film in cui Daniel Craig interpreta James Bond. Stavolta per davvero (si sono premurati di scrivere la trama in modo che non si possa tornare indietro). Si rincorrono molte voci su cosa accadrà, se aprirà a una nuova era per James Bond, con interpreti diversi in lizza per il ruolo, e se chiuderà in modo definitivo le trame aperte.



Uscita prevista: 2 aprile

Free Guy di Shawn Levy

Un bancario scopre di essere un personaggio in un videogioco open world. Sostanzialmente è la storia delle persone che incrociamo giocando a Gta o Cyberpunk 2077. La chiave è comica: c’è Ryan Reynolds che da quando si è scoperto attore demenziale lavora tantissimo. Alla regia l’uomo che ha diretto Una notte al museo.



Uscita prevista: 21 maggio

The French Dispatch di Wes Anderson

Importa davvero la trama in un film di Wes Anderson? O sono più importanti le interazioni tra i personaggi e il modo in cui le scenografie sempre in perfetta armonia con i costumi riescono a creare un mondo idealizzato, da illustrazione, in cui sono possibili sentimenti che la vita vera e il mondo reale rimpiccioliscono o addirittura bandiscono?



Il film, la cui uscita è stata posticipata di un anno (in coincidenza con Cannes 2021), mette insieme storie diverse pubblicate nel corso della vita editoriale di una prestigiosa rivista.



Uscita prevista: maggio

Freaks Out di Gabriele Mainetti

Il primo vero grande progetto di blockbuster d’azione italiano si è scontrato con ritardi, una postproduzione infinita e il Covid-19. Gabriele Mainetti, dopo Lo chiamavano Jeeg Robot, ha lavorato anni a questo film e il trailer sembra promettere tutto quel che di buono si possa sperare. Doveva uscire a Natale, ora è rimandato a data da destinarsi.

Dune di Denis Villeneuve

Se le proteste del regista non avranno successo, vedremo questo film uscire in sala e in streaming contemporaneamente. Eppure la seconda versione per il cinema dei romanzi di Herbert è stata pensato per essere uno spettacolone gigante per il grande schermo, un’impresa magnifica che punta ad arrivare lì dove il film di David Lynch non arrivò quanto a fedeltà, per poi costruire qualcosa di proprio e originale. Sarebbe un peccato non vederlo in sala.



Uscita prevista: 1 ottobre

Matrix 4 di Lana Wachowski

Si sa che ci saranno dei viaggi nel tempo anche se il film si svolge dopo gli eventi della trilogia; che buona parte del cast originale è coinvolto (ma non Lawrence Fishburne, quindi niente Morpheus, almeno nella sua versione anziana); che ci saranno anche Jada Pinkett Smith e Neil Patrick Harris; che lo stile visivo sarà diverso da quello della trilogia.



Uscita prevista: 22 dicembre