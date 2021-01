La zuppa inglese con pandoro è uno dei dolci tipici della pasticceria italiana, quella che fa subito casa, quella che trovi la domenica a pranzo preparata dalla nonna., crema pasticcera e crema al cioccolato unite e intervallate da fette di pandispagna bagnate con il classico e aromatico liquore alchermes.

In questa ricetta ve la proponiamo in una versione veloce dove il pan di spagna è sostituito dalla fette di pandoro.

Un dolce d’ effetto che preparato nello stampo a cupola non è per niente banale e può essere l’alternativa perfetta per smaltire i resti del pandoro.

Avremo rivisitato così una ricetta della tradizione trasformandola in una ricetta di Natale.

Questo dolce è diffuso soprattutto in Emilia Romagna, che ne rivendica i natali, ma si utilizza moltissimo in tutto il centro Italia, alcuni preferiscono servirla in teglia, farcita a strati come fosse una lasagna, altri preferiscono ricostruire una cupola al cui interno è racchiusa la farcia.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

5 fette Pandoro

400 g Latte

100 g Panna

150 g Tuorli d’Uovo

150 g Zucchero

18 g Amido di mais

17 g Amido di riso

30 g Cacao amaro

Liquore alchermes

100 g Panna Fresca

150 g Cioccolato Fondente

Preparazione

Per preparare la ricetta della zuppa inglese con pandoro, montate i tuorli con lo zucchero fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso, aggiungete i due amidi miscelati e amalgamate delicatamente.

Portate a bollore il latte con la panna, unire il composto di uova montate e girate velocemente per far addensare.

Suddividete la crema in due ciotole, in una setacciate il cacao amaro e aromatizzate la crema Fate raffreddare.

Tagliate il pandoro in fettine sottili.

Rivestite con le fettine uno stampo da zuccotto, bagnatele con il liquore, versate alla base la crema al cioccolato.

Proseguite con l’adagiare altre fette di pandoro, bagnatele con il liquore e copritele con la crema bianca. Chiudete la base dello stampo con altre fette di pandoro, bagnate leggermente.

Fate riposare lo stampo in frigo per un paio d’ore, quindi sformatelo e decoratelo con una colata di glassa al cioccolato preparata facendo sciogliere il cioccolato con la panna.