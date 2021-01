velluto-e-giochi-di-luce:-rinasce-la-sala-concerti-stadtcasino-di-basilea

Ph. Ruedi Walti

Lo Stadtcasino di Basilea, del 1876, rivive grazie all’intervento di Herzog & de Meuron, che per fronte esterno e progetto interno immaginano due linguaggi antitetici ma in dialogo tra loro: all’esterno, un’estensione del teatro segue la facciata neobarocca originale «come se fosse sempre stata lì». All’interno, invece, creano ambienti moderni e sontuosi, per celebrare gli elementi stilistici dell’800 ma rafforzando il carattere artificiale di forme, materiali e colori. La sala da concerto, famosa per la sua acustica, si raggiunge con una scala scenografica; e i giochi di luce degli storici lampadari in cristallo, moltiplicati da soffitti in materiale specchiante, esaltano la spettacolarità degli spazi e del broccato rosso, teatrale, che riveste le pareti.