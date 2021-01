store-e-boutique:-tutte-le-nuove-aperture-dall’anima-creativa

Valentino Re-signify Part One Shanghai







Sfoglia gallery



Dal 19 dicembre 2020 al 17 gennaio 2021, negli spazi della Power Station of Art di Shanghai, va in scena il primo capitolo di: ‘Valentino: Re-Signify Part One’. Un’esperienza immersiva e poliedrica, un percorso multimediale, che offre riflessioni e curiosità sul mondo Valentino, curato da Mariuccia Casadio e Jacopo Bedussi, con un allestimento di Kennedy London. Un percorso fatto di estratti d’archivio, dal codice emblematico della Couture, e infine La Stud, dalla sua nascita e nelle varie versioni successive. Un viaggio che racconta l’universo, non solo estetico, dell’Atelier, ricontestualizzato e proiettato verso il futuro. Un sistema aperto, fatto di citazioni e memorie, che prende la forma della fotografia, del cinema e della video arte, attraverso un linguaggio romantico e visionario.

forte_forte, Roma







Sfoglia gallery



Da Milano a Londra passando per Tokyo e Madrid. La tradizione famigliare del marchio di moda made in Italy forte-forte, portata avanti dai fratelli Giada e Paolo Forte, cresce e si evolve, inaugurando una nova boutique nella capitale. Un palazzo storico in travertino, materiale tipico della tradizione romana, racchiude uno spazio immateriale e leggero. L’interno è caratterizzato dall’uso quasi esclusivo, dai pavimenti ai rivestimenti, dell’onice verde, proveniente dalle zone vulcaniche dell’Afghanistan. Un’immersione totale, alternata da elementi dinamici in contrasto, come i dettagli in ottone, il soffitto a fasce, gli oblò luminosi e i camerini in velluto. Un luogo che accoglie e affascina, uno spazio sospeso, in cui si dischiude un racconto fatto di echi e suggestioni.

OFF-WHITE™, Milano







Sfoglia gallery



Il trend setter e guru dello street wear Virgil Abloh, inaugura a Milano il nuovo store Off-White™ nel cuore del quadrilatero della moda. All’interno un’atmosfera romantica e minimal che ridefinisce l’estetica del lusso contemporaneo.

All’ingresso un tronco di albero, crea un affascinante contrasto con il morbido pavimento in travertino bianco e il tappeto Off-White™ rosa. La collezione donna è presentata attraverso nicchie in marmo Patagonia, intervallate da strutture in acciaio lucido e vetro. Una parete curva, rivestita da una carta da parati in seta, conduce alla seconda stanza caratterizzata da un’installazione di piedistalli in legno. Al secondo piano, finestre ad arco e pavimento in travertino, incorniciano i capi ready-to-wear, esposti su una sequenza di rack essenziali in acciaio. Le nicchie in marmo color smeraldo e i blocchi di legno si intrecciano con i piedistalli in granito che espongono gli accessori maschili. L’ultima stanza è dedicata alla Homeware Collection, in cui ritroviamo l’uso del marmo e delle pareti in seta.

Zimmermann, Milano







Sfoglia gallery



Dopo Capri, Zimmermann inaugura il nuovo spazio a Milano, nella storica Via Santo Spirito. «È un sogno che si avvera. Ho avuto la fortuna di visitare Milano molte volte nel corso degli anni e la adoro», ha dichiarato il direttore creativo e co-fondatore, Nicky Zimmermann. «Il nostro designer Don McQualter e il suo team hanno dedicato così tanta energia alla creazione di qualcosa di unico e speciale. Ogni ambiente dello store ha una sua identità, progettata restituire un’atmosfera accogliente e fresca. Adoro i tocchi della tradizione australiana nell’arte e nell’arredamento che si inseriscono perfettamente all’interno del bellissimo palazzo storico».

Il progetto della boutique richiama alle radici australiane del marchio, con particolari riferimenti al designer Marion Hall Best. Soffitti laccati, dettagli in legno australiano e pannelli murali in tessuto, rendono omaggio al design di Sydney degli anni ’60, in dialogo con elementi classici, come il pavimento palladiano locale. La boutique presenta inoltre opere d’arte di alcuni degli artisti australiani preferiti da Nicky Zimmermann: Peter Cooley, Alisdair McLuckie, Wintjiva Napaltjarri, Laith McGregor e Tom Polo.

Louis Vuitton, Cortina d’Ampezzo







Sfoglia gallery



Louis Vuitton inaugura la sua prima boutique in una località di montagna italiana: Cortina d’Ampezzo. I clienti sono invitati ad un’esperienza unica, un salto nel tempo. Un universo caratterizzato da arredi vintage del patrimonio del design italiano dagli anni ’50 agli anni ’70, insieme a opere d’arte e oggetti dell’archivio storico di Louis Vuitton. Un’architettura modulare, arricchita dalla mescolanza di molteplici materiali e texture, che rendono lo spazio elegante e contemporaneo. Nello store ampezzano trovano armoniosamente posto arredi unici e rifiniture meticolosamente scelte, nella gamma dei materiali del territorio.

LOEWE, Parigi







Sfoglia gallery



Seguendo il concept che caratterizza gli store di Casa Loewe, il nuovo negozio in St. Honoré è anch’esso caratterizzato e impreziosito dai pavimenti in cemento, dai legni di pino e ceramiche artigianali, insieme a decorazioni a marmorino. A riscaldare l’ambiente, il contrasto tra le superfici in vetro e il cemento, insieme alle mensole e alle pareti in ceramica rosa artigianali. Come in una galleria, oltre ai capi e agli accessori del marchio, Loewe continua la sua ricerca nell’arte, presentando una selezione di opere di artisti internazionali. Troviamo infatti una serie di dipinti dai colori vibranti, scene bucoliche, statue classiche e lavori surrealisti. Punto focale del progetto è stato il restauro della facciata del palazzo che ha consentito di recuperare le caratteristiche peculiari e valorizzare la bellezza originaria dell’edificio, come le tende da sole tipiche di questa storica via commerciale, una delle più famose della capitale francese.

Moncler, Parigi







Sfoglia gallery



Moncler svela una simbiosi inedita tra la raffinatezza parigina e la maestosità della montagna nella nuova boutique, progettata dallo studio francese Gilles & Boissier all’ombra dell’Arco di Trionfo. Il nuovo store rappresenta il più grande spazio vendita di Moncler nel mondo, dotato di una serie di innovazioni tecnologiche che superano i limiti del retail tradizionale per offrire un’esperienza tra fisico e digitale.

Concepito come un rifugio immersivo, sull’iconica Avenue des Champs-Élysées, l’architettura labirintica unisce all’estetica di un appartamento haussmiano, il calore di uno chalet alpino. Dalla facciata con 4 vetrine ad arco, la boutique Moncler Champs-Élysées si sviluppa in una sequenza di interventi armonici, con giochi di prospettive che consentono ai volumi imponenti e agli ambienti intimi di coesistere nella stessa dimensione. A spiccare i contrasti materici: la pregiata pietra francese e il marmo levigato si contrappongono ai legni, alla pietra e al bronzo. In tutta la boutique, superfici riflettenti creano effetti trompe l’oeil con specchi a figura intera, pareti di piastrelle e soffitti trattati per donare l’effetto fumoso o antico.

Ginori 1735, Svizzera

Ginori 1735, eccellenza italiana del settore lusso e lifestyle, tra i principali marchi mondiali nella porcellana pura e nel design di altissima qualità, prosegue nella propria strategia di potenziamento degli strumenti digitali per crescere, aggiungendo la Svizzera al bouquet di Paesi raggiungibili direttamente tramite il canale e-commerce, completamente integrato nel sito istituzionale.

«Lo sviluppo dell’anima digital del brand ha l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento verso il top di gamma nel settore, oltre che di consolidare una strategia ancora più importante in un momento complesso quale quello attuale. Inoltre, la presenza online e sui social ci consente di avvicinarci sempre più ad un pubblico giovane, desideroso di interazioni alternative con i top brand. Questa strategia sta già portando ad importanti risultati al nostro marchio» – ha dichiarato Alain Prost, Presidente e Amministratore Delegato di Ginori 1735.

Dr. Martens, Roma







Sfoglia gallery



Apre a Roma il nuovo store che racchiude in un luogo tutti i valori iconici del brand Dr. Martens, da sempre sinonimo di espressione ribelle e di unicità dirompente. Il design concept è stato realizzato dallo studio di architettura e design OL3 di Manchester: 140 metri quadri di spazio con pareti in cemento grezzo, pavimenti in legno e arredi stile industrial che rispecchiano l’estetica del brand. Lo store pone l’accento sulla profonda espressione artistica delle sub-culture, che si identificano nel del DNA del marchio, qui testimoniata attraverso un’opera inedita di Lucamaleonte, un’originale reinterpretazione dei simboli della città eterna.

Stroili, Milano







Sfoglia gallery



Caratterizzato da modernità e uniqueness, la nuova boutique Stroili a Milano è disegnato in esclusiva dallo studio italiano Thirtyone Design+Management, fondato da Claudia Campone, investendo sui valori di innovazione, eccellenza artigianale e sostenibilità. La luce, che entra attraverso un’ampia vetrata, insieme all’uso sapiente delle tinte, si armonizzano in maniera unica, facendo risaltare l’ambiente caratterizzato dalla nuance rosa, nella sua sfumatura bubble. Il design dei complementi d’arredo segue linee definite ed essenziali, che premiano la particolarità espositiva delle collezioni del brand con soluzioni originali e differenti. Una sinergia realizzata con materiali naturali – legno, vetro, ceramica – dalla provenienza totalmente italiana. Un percorso sensoriale ricco di emozioni visive in cui il dialogo costante tra spazio e gioielli.

Alexander McQueen, Milano







Sfoglia gallery



Alexander McQueen apre il suo flagship store a Milano, seguendo il nuovo concept ideato dal direttore creativo Sarah Burton in collaborazione con l’architetto Smiljan Radic. Lo spazio attinge a un fascino della natura, valore fondamentale del marchio, esaltando il legno come materiale principale: rovere e noce. Le tecniche tradizionali dell’artigianato, si combinano con un design visionario improntato all’innovazione. Cilindri di vetro si innestano dall’alto, lasciando entrare la luce naturale, alle pareti un nuovo rivestimento – cotton-crete – una carta da parati a base di cotone mâché, che rende palpabile il gusto e l’estetica della sperimentazione. A caratterizzare l’interno, anche cifra stilistica di Alexander McQueen, è la tensione continua tra classico e contemporaneo, tra raffinato e informale.

Onitsuka Tiger, Milano







Sfoglia gallery



Il brand giapponese Onitsuka Tiger inaugura il primo flagship store a Milano. Un concept innovativo che coniuga alla classicità dell’architettura italiana, tocchi giapponese di eleganza essenziale. Lo store, ideato da Andrea Pompilio, Creative Director del marchio, si presenta come un Brand Theatre, tre sale principali, ognuna caratterizzata da un concept simbolico del marchio. Lo spazio più grande si ispira a un laboratorio, dove tutto è grigio, etereo e silenzioso, un luogo di ricerca e riflessione. Lo spazio successivo esprime l’animo giapponese: Japanese Black Lacquer Box. Lo scenario, pieno di interni ricchi e lucenti, sembra una scatola di lacca nera, dove l’artigianato tradizionale giapponese, offre ai visitatori un’atmosfera lussuosa ed edificante. Infine, lo spazio che si basa sul colore iconico di Onitsuka Tiger, il giallo Tai-Chi, è soprannominato la Galleria.