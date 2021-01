Stefano Bettarini al veleno, festeggia l’insuccesso del GF Vip e brinda alla vittoria degli ascolti de “L’anno che verrà” su Rai 1

Spread the love











Stefano Bettarini ha il dente avvelenato contro Il grande fratello vip e non ha alcuna intenzione di nasconderlo.

E’ stato dapprima incredulo quando gli hanno comunicato la sua esclusione dal programma per aver pronunciato una bestemmia e poi, così adirato, che ha deciso, addirittura di adire le vie legali e ha comunicato sui social che ha fatto causa alla produzione.

Bettarini non è stato invitato alla serata di fine anno del Grande Fratello Vip

Stefano Bettarini, a differenza di altri ex concorrenti del grande fratello vip che sono stati esclusi per aver tenuto un comportamento scorretto all’interno della casa, come, ad esempio Fausto Leali, non è stato invitato a far parte della serata dei festeggiamenti di fine anno.

E così, decisamente avvelenato, ha fatto delle storie su Instagram.

Per vendicarsi ha mostrato come la serata di fine anno del grande fratello vip sia stato un insuccesso, a differenza della trasmissione che, contemporaneamente andava in onda su Rai 1 “L’anno che verrà” condotto da Amadeus con tantissimi ospiti tra cui Gianni Morandi e J Ax, che ha avuto un incredibile successo di pubblico.

L’anno che verrà ha registrato 8.152.000 spettatori, pari al 33.9% di share, Il Grande fratello vip 5, 2.899.000 spettatori, con uno share del 12.9%.

E Stefano Bettarini, con una frecciata davvero dura, ha scritto così sui social: “Brutto sogno? Tranquilli, è solo L’anno che verrà!”.

Stefano Bettarini e l’esclusione dal Grande fratello vip 5

Stefano Bettarini l’ha presa davvero male l’esclusione dalla casa del grande fratello vip, avvenuta dopo solo pochi giorni dalla sua entrata.La produzione lo ha accusato di aver bestemmiato mentre, lui sostiene di aver usato solo un intercalare e allora, ritenuto che il comportamento della produzione nei suoi confronti non è stato corretto e accusando la produzione stessa di aver usato due pesi e due misure, ha deciso di portarlain tribunalee lo ha annunciato scrivendo così sui social: “Non so gli altri. Ma io sono già in causa… come vede non sono stato e non verrò piùchiamato nei programmi. Le verità sono scomode se escono quando ci sono giochi di potere”.

E poi, a proposto del contratto che fanno firmare prima di entrare nella casa ha detto: “Dice tutto e il contrario di tutto. Possono eliminarti o per una parolaccia o una NON bestemmia o per un linguaggio poco consono al programma… Praticamente ti possono cacciare per quello che vogliono… loro!”.

