spirito-british-e-stile-italiano-nel-cuore-di-south-kensington

La luce che inonda la stanza ricorda certe assolate mattine mediterranee; stucchi e soffitti alti fanno pensare a un appartamento parigino. In realtà siamo a Londra, nel centralissimo quartiere di South Kensington, in un appartamento al secondo piano di una classica “brick house” dai mattoni rossi. I proprietari, una famiglia milanese, ha affidato il restauro a Francesca Neri Antonello, fondatrice di FNA Concept, che ha voluto mantenere intatto lo spirito “british” della casa, imprimendogli però un twist tutto italiano. «Abbiamo fatto un restauro conservativo, preservando le caratteristiche originarie dell’immobile, come il camino, gli stucchi, gli infissi», spiega.

ph. Monica Spezia

L’architetto ha curato anche l’interior design, affidandosi ad artigiani locali per realizzare i mobili su misura – come i letti, il tavolo e la cucina – e selezionando rubinetterie e piastrelle inglesi: «Essendo il mio primo progetto a Londra, ho voluto utilizzare quello che la città mi offriva». Il mobilio si completa con una serie di pezzi d’arredo italiani e francesi, acquistati tra Milano e Parigi. La palette mescola sapientemente toni neutri a colori intensi, in particolare l’ottanio, che è protagonista in cucina e caratterizza il bancone bespoke, sovrastato da specchi anticati che riflettono la luce creando un gioco di riflessi tra le diverse superfici.

Nelle camere da letto la progettista si è divertita con i pattern delle carte da parati, mentre l’area living ha un’anima più materica, data dal parquet in rovere spigato, il rame e l’ottone dei tavoli. Il risultato è di una semplicità ricercata: uno spazio che deve parte del suo fascino alla “patina del tempo” ma in cui si percepisce anche una ventata di fresca originalità.