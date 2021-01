polonia,-nel-paese-di-papa-wojtyla-i-giovani-voltano-le-spalle-alla-chiesa

BERLINO – Cardinali, vescovi e parroci temono un futuro di chiese vuote e abbandonate soprattutto dai giovani in Polonia, il Paese del grande papa Karol Wojtyla, partigiano antinazista e poi primo “papa globale” e leader della rivoluzione globale non violenta contro il comunismo. Lo dice la fonte più autorevole e insospettabile, lo Iskk, l’Istituto di statistica della Chiesa cattolica polacca. Confermando i dati di un trend crescente di richieste di apostasia, soprattutto ma non solo tra giovani e meno giovani dei colti ceti medi urbani europeisti: appena il 9-9,2 percento dei giovani polacchi afferma di credere nella Chiesa o di averne un’opinione positiva in un Paese cattolico al 76 percento.

È una svolta storica che segnerà il 2021 nel più grande Stato orientale membro di Unione europea, Nato e mondo libero. E dove la Chiesa cattolica, dai secoli gloriosi del Regno di Lituania e Polonia grande potenza europea e delle armate polacche che fermarono i turchi alle porte di Vienna, fino alle spartizioni brutali della Polonia tra Russia, Prussia e Austria-Ungheria, dalla criminale aggressione e occupazione sterminatrice nazista ai decenni del comunismo e dopo, la Chiesa ha sempre svolto il ruolo di rifugio, voce critica e protettrice della cultura della Nazione e della società civile.

La fonte mediatica delle notizie fornite dallo Iskk non è sospetta. È l’autorevole media online Nfp, Notes from Poland. Secondo cui lo Iskk ha cominciato a lavorare su uno studio e censimento dei cattolici e degli apostati, per la prima volta dal 2010. Allora si registrarono appena 459 richieste di apostasia, oggi sondaggi e investigatives reporting di media di ogni colore preannunciano un massimo storico. Ottenere l’apostasia e lasciare la Chiesa oggi è diventato facile: basta presentarsi in parrocchia o diocesi con un documento d’identità e un certificato di battesimo. Testimoni che accompagnino, contrariamente a fino a ieri, non sono piú necessari.

“A quanto ci risulta al momento le apostasie sono ancora ben inferiori al numero di battesimi, ma il trend dell’addio alla Chiesa aumenta”, afferma il direttore dell’Istituto, il professor monsignore Wojchiech Sadlon. Le ragioni sono spiegate da più fonti con solidi argomenti. I giovani e i ceti medi urbani europeisti moderni globali e laboriosi, beneficiari della rivoluzione non violenta con cui nell’89 il passaggio della Polonia dal comunismo alla democrazia e all’economia di mercato producevano un boom straordinario, non ne possono più di molte, troppe prese di posizione di cardinali e conferenza episcopale che giudicano reazionarie e aliene al loro mondo, alla loro vita quotidiana, alla loro Weltanschauung.

I rimproveri dei fedeli delusi e degli aspiranti apostati sono precisi: la Chiesa ha coperto e continua a coprire un numero enorme di casi di abusi pedofili commessi da religiosi. La chiesa è una punta di lancia della campagna ostile del governo sovranista nazionalcericale liberamente eletto e guidato dal PiS (Prawo i Sprawiedlywosc, Diritto e Giustizia, del leader storico della destra, vicepremier e carismatico numero uno, alleato di Orbán) verso la lotta del movimento delle donne contro le nuove leggi e modifiche costituzionali che vietano l’aborto anche in caso di malformazioni letali del feto. Molti fedeli polacchi ne hanno anche abbastanza della implicita ma percebilissima ostilità dell’episcopato alla linea di Papa Francesco, “e la sfiducia verso le istituzioni ecclesiastiche è tale che spinge persino alla falsa convinzione che la Chiesa evada le tasse”, dice il professor Monsignore Sadlon.

L’opposizione europeista è cattolica e non favorevole all’aborto, ma affianca spesso la protesta delle donne. Le recenti campagne omofobe del PiS, con quasi un terzo del territorio dichiarato “insieme di zone libere dall’ideologia Lgbt”, i paragoni di non pochi vescovi tra gli omosessuali e gli oppressori nazisti e poi comunisti, la preparazione da parte della maggioranza di una legge che vieti ogni marcia o raduno Lgbt, completano il quadro.

Il partito di sinistra non comunista ma anticlericale Wiosna (Primavera) si è spinto ad aprire uffici e siti che aiutano chi vuole spingersi all’apostasia. Un dato positivo sul clima non oppressivo e rivelatore della modernità della Polonia è la facilità con cui oggi si ottiene l’apostasia, ben maggiore che in decenni passati. Il 76 percento dei fedeli che hanno lasciato la Chiesa cattolica apostolica romana dichiarano di averlo potuto fare senza scontrarsi con difficoltà o pressioni, contro appena il 7 per cento. Il nuovo trend dei fedeli polacchi rientra nel clima generale che preannuncia un possibile 2021 difficile per gli autocrati sovranisti dell’Europa di mezzo nelle loro continue strette e nel loro confronto con la società civile.