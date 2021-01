NoCensuraDay DALLA SIEROTERAPIA UNA SPERANZA – Giulio Tarro

Nel corso del 2020 diversi video di Byoblu, quasi una decina, sono finiti all’indice di YouTube, proprio come centinaia di anni fa succedeva per quei libri che non rispettavano i dettami del Re o dell’Imperatore e che quindi venivano censurati, fatti sparire o addirittura dati alle fiamme.

Per mantenere alta l’attenzione su un problema così grave che colpisce la libertà di parola, lo spirito della democrazia e chi fa informazione indipendente, l’intera programmazione di Davvero TV del primo gennaio 2021 è dedicata alla puntata #NoCensuraDay, cioè a tutte le video interviste che nel 2020 YouTube ha rimosso dal canale ufficiale di Byoblu, che conta più di 510 mila iscritti.

Durante il No Censura Day sono intervenuti proprio i protagonisti di quei video censurati dalla piattaforma video. Fra questi c’è il virologo di fama internazionale Giulio Tarro che torna sul canale per commentare l’intervista rilasciata a Byoblu ad aprile 2020 e censurata da YouTube dal titolo “Dalla sieroterapia una speranza” che Davvero Tv ha deciso di rimandare in onda per integrale, durante il #NoCensuraDay, commentandola con lo stesso professor Tarro che torna a parlare così del tema: “Il virus si può sconfiggere e in tempi brevi anche attraverso la sieroterapia, una terapia utilizzata già in Cina per rispondere all’emergenza”.

Un altro illustre studioso come il professor Giulio Tarro, YouTube ha deciso arbitrariamente di censurarlo. Chi può parlare secondo la piattaforma video?!

Claudio Messora